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Штучний інтелект зняв кліп для української співачки

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Tayanna зняла нову відео роботу за допомогою штучного інтелекту
фото: Tayanna

У кадрі Tayanna танцює у мальовничому парку та час від часу постає в анімованому образі

Tayanna у новій відео роботі показала, якою її бачить штучний інтелект. Співачка зняла атмосферне відео на пісню «Неабищо».

На екрані артистка змінює образи за допомогою високих технологій.  

Артистка розповіла, що пісня «Неабищо» розповідає про особливих людей у житті кожного, які надовго залишають своє світло, після розставання з якими ти не страждаєш, а маєш приємні спогади.

За словами співачки, слово «неабищо» символізує для неї освідчення у коханні і є прямим доказом того, що українська мова багата на чуттєві епітети. 

«Ця пісня про добрі і світлі почуття. Мені сподобалось слово «Неабищо», бо воно не звичне, ми так називаємо людей які нам подобаються, чи яких ми кохаємо. Мене називали «моє неабищо», мені це сподобалось, тому що я відчула в цьому слові певну унікальність, милозвучність. Це слово і смішне, і дивне, але дуже моє», – коментує Tayanna.

Над відео, в якому задіяний штучний інтелект, працював Дмитро Анохін з Anna Baum Studio, Влад Радзіховський та Вікторія Богонос.

У кадрі співачка танцює у мальовничому парку та час від часу постає в анімованому образі.

Tayanna зняла нову відео роботу за допомогою штучного інтелекту
Tayanna зняла нову відео роботу за допомогою штучного інтелекту
фото: Tayanna

«Наша нова спільна робота чудово показує, як AI може допомогти розкрити творчий потенціал і зробити креативний процес більш ефективним та доступним», – коментують творці відео.

Нагадаємо, що співачка Tayanna на своїй сторінці в Інстаграм виклала допис, в якому зізналася, яким непростим видався для неї рік.

Раніше британський музикант Пол Маккартні повідомив, що штучний інтелект допоміг дописати нову та останню пісню The Beatles, яка буде випущена наприкінці цього року. 

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Теги: штучний інтелект співачка пісня відео

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