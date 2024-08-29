Штучний інтелект неочікувано почав «тупішати» – Computerworld

Інструменти генеративного штучного інтелекту (genAI) є справді корисними. Але із часом ChatGPT, Meta AI, Gemini починають давати все більше неправильних, або не завжди точних відповідей

‌В останні місяці користувачі штучного інтелекту, наприклад ChatGPT від OpenAI, помітили погіршення якості відповідей системи, і відзначають що вони почали давати більш дурні відповіді на запитання, і стають більш «ледачими».

У виданні Computerworld підкреслюється, що нові моделі працюють гірше за своїх попередників, викликаючи розчарування користувачів. Автор статті журналіст Стівен Вон-Ніколс зазначає, що відповіді часто виявляються невірними та хаотичними, що ускладнює використання штучного інтелекту.

«Якщо ви працюєте, скажімо, на рівні звіту середньої школи, то відповіді штучного інтелекту вам підійдуть. Але якщо ви глибоко копаєтеся в предметі, який знаєте, це інша історія», – пише журналіст.

Аналізуючи причини такого погіршення, Вон-Ніколс припускає, що штучний інтелект навчається не лише на даних із соцмереж, а й на інформації, створеної самими моделями. Це може призвести до явища «колапсу моделі», коли якість знижується через використання згенерованих даних. Дослідження показують, що таке застосування контенту без розбору призводить до необоротних дефектів.

З урахуванням того, що інтернет швидко заповнюється штучно-генерованим контентом, проблема може погіршитися вже до 2026 року. Експерти попереджають про необхідність цінувати унікальну роботу людей, проте зміни у цій галузі можуть статися не скоро.

До слова, закордонні артисти дуже стурбовані питанням авторських прав, які, на їхню думку, порушує штучний інтелект. Так, Біллі Айліш, Нікі Мінаж, Стіві Вандер та десятки інших виконавців написали відкритий лист, у якому попередили, що штучний інтелект «саботує творчість», створюючи музику на основі чужих пісень.