Відпочивають в елітних готелях. Польський міністр обурений поведінкою хлопців з України

Міністр: Польща хотіла б розширити військові навчання на добровольців з України, які мешкають у Польщі

«Це несправедливо стосовно поляків, які роблять внески в охорону здоров'я, освіту, постачання зброї та іншу допомогу»

Поляків обурює поведінка деяких українських біженців у Польщі. Про це заявив очільник Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в інтерв’ю Interia.

За його словами, це нечесно, що поляки допомагають Україні, тоді як деякі чоловіки призовного віку переховуються від війни у Польщі.

«Річ у тім, що наше суспільство дуже обурює те, як молоді хлопці з України їздять на найкращих автомобілях і відпочивають на вихідних у п’ятизіркових готелях. І це несправедливо стосовно поляків, які роблять внески в охорону здоров'я, освіту, постачання зброї та іншу допомогу», – наголосив Косіняк-Камиш.

Міністр зокрема прокоментував пропозицію міністра МЗС Владислава Сікорського позбавити соціальних пільг українських чоловіків призовного віку у Польщі. За його словами, таким чином можна створити різні методи повернення чоловіків в Україну, однак вони мають діяти не лише у Польщі.

«Тоді серед роботодавців у Польщі був ажіотаж, що якби Польща запровадила таке рішення, українці поїхали б до Німеччини чи Італії. Таким чином, рішення, про яке говорить міністр Сікорський, повинно мати загальноєвропейський вимір», – говорить Косіняк-Камиш.

Також міністр додав, що Польща підготувала 25 тис. українських солдатів, однак хотіла б розширити навчання на добровольців з України, які мешкають у Польщі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає неправильним, що молодий українець обслуговує його в перукарні у Варшаві замість того, щоб захищати свою країну.

Раніше глава МЗС Польщі зробив тривожне попередження для українських чоловіків за кордоном.

Також очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та глава українського МЗС Андрій Сибіга повідомили, що українські військові, ймовірно, готуватимуться на території Польщі. Зараз тривають переговори щодо створення українського легіону.