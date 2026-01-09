Головна Спорт Новини
Депутат Думи влаштував істерику через матеріал «Главкома» про російських санкарів

Артем Худолєєв
Свищев не навів жодних фактів, які б могли підтвердити його слова

Свищев бездоказово назвав матеріал «Главкома» «цілковитою провокацією» 

Заступник голови комітету Держдуми РФ з фізичної культури та спорту Дмитро Свищев істерично відреагував на матеріал «Главкома» про ймовірні зловживання з боку Міжнародної федерації санного спорту (FIL) на користь російських спортсменів.

«Це робиться просто від безвиході. Українська федерація санного спорту отримує рознарядку від міністерства спорту країни та Національного олімпійського комітету піднімати крик та вереск. Із закликом не допускати наших атлетів та скаржитися на те, які вони самі бідні та нещасні. Це цілковита провокація, і я думаю, що МОК та FIL відреагують жорстко. І не треба звертати уваги на цю провокаційну нісенітницю, яка постійно ллється з боку політичних ресурсів України. А треба зосередитись на спорті», – сказав Свищев пропагандистам.

Варто зазначити, що він не навів жодних фактів, які могли підтвердити його слова.

Нагадаємо, «Главком» отримав інформацію на умовах анонімності від одного з представників санного спорту, який бореться за олімпійську ліцензію, про ймовірні зловживання з боку Міжнародної федерації санного спорту (FIL) на користь російських спортсменів.

Як повідомлялося, співрозмовник зазначив, що FIL фактично всупереч власним правилам та регламенту пішла на зустріч росіянам. 

«AIN» (нейтральні спортсмени – «Главком») подали запит на виняток, і цей виняток їм було надано. Коли моя національна федерація зв’язалася з FIL, вони не змогли пояснити, чому такий виняток було надано. А високопоставлений чиновник FIL сказав мені, що МОК наказав FIL надати Росії всі необхідні винятки для забезпечення кваліфікації спортсменів AIN», – розповів спортсмен.

Він також наголосив, що боїться публічно висловлювати свою думку з цього питання, бо «матиме проблеми».

Як повідомлялося, орган з етики Міжнародної федерації санного спорту (FIL) після запиту «Главкому» розпочне розслідування щодо гаданого порушення FIL власного Кодексу етики.

