Reuters: Індія відмовляється від російської нафти на користь венесуельської

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Постачання нафти із Венесуели економічно вигідне більшсті індійських НПЗ

Індійська державна компанія Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL) розглядає можливість відновлення імпорту нафти з Венесуели. Як повідомляє Reuters з посиланням на фінансового директора компанії Девендра Кумара, це рішення пов’язане з повною зупинкою закупівель російської сировини через західні санкції, передає «Главком».

Наразі MRPL суворо дотримується міжнародних обмежень і не використовує нафту з РФ. Топменеджер запевнив, що зміна постачальників не вплине на обсяги експорту готової продукції підприємства. Поточні потреби нафтопереробного заводу в Карнатаці, потужність якого становить 500 тисяч барелів на добу, наразі забезпечуються коштом близькосхідних ресурсів та спотових контрактів.

Основним критерієм для початку постачань із Венесуели стане економічна вигода, зокрема прийнятна вартість фрахту. Варто зазначити, що MRPL – не єдина компанія в Індії, яка шукає заміну російській сировині. Подібні плани щодо венесуельського ринку мають також інші великі гравці галузі, серед яких Indian Oil Corp, Reliance Industries та Hindustan Petroleum.

Як відомо, Сполучені Штати Америки офіційно розпочали продаж венесуельської нафти. Першу партію реалізували за $500 млн. 

США завершили першу операцію з продажу венесуельської нафти. Найближчими днями та тижнями очікуються додаткові продажі. Деталі щодо першого продажу нафти невідомі, але в заяві речник Білого дому Тейлор Роджерс зазначив, що команда президента Трампа «сприяє позитивним, тривалим переговорам з нафтовими компаніями, які готові і бажають зробити безпрецедентні інвестиції для відновлення нафтової інфраструктури Венесуели».

Нагадаємо, уряд Сполучених Штатів подав до окружних судів кілька цивільних позовів про конфіскацію, що може призвести до арешту ще десятків танкерів, повʼязаних із торгівлею венесуельською нафтою.

санкції Індія росія Венесуела нафта

