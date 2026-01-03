Частина німецьких політиків виступила за відправку військ в Україну

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нещодавно ухилився від відповіді на питання щодо відравки військ в Україну

Голова комітету з питань оборони Європейського парламенту Марі-Агнес Штрак-Циммерманн вважає, що Німеччина має обов'язок чітко заявити про свою готовність до можливих миротворчих зусиль в Україні

Деякі німецькі політики, зокрема керівні консерватори, вважають, що не слід виключати участь німецьких військ у потенційній миротворчій місії в Україні. Про це, як передає «Главком», повідомляє Spiegel.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нещодавно ухилився від відповіді на питання щодо відравки військ в Україну. Натомість парламентська фракція соціал-демократів залишає цю можливість відкритою.

Голова комітету з питань оборони Європейського парламенту Марі-Агнес Штрак-Циммерманн вважає, що Німеччина має обов'язок чітко заявити про свою готовність до можливих миротворчих зусиль в Україні. «Німеччина, звичайно, має брати участь у будь-яких можливих миротворчих операціях; це має бути зрозуміло всім», – наголосила вона.

Експерт з питань оборонної політики керівного ХДС у Бундестазі Родеріх Кізеветтер дотримується подібної думки, хоча вважає такий сценарій можливим лише на пізнішому етапі. «Питання про наземні війська постане лише після припинення вогню. Німеччина, як самопроголошена провідна держава, принаймні не повинна виключати нічого у своїх публічних заявах», – сказав він.

На думку Кізеветтера, Німеччина повинна організувати так звану коаліцію охочих на юридично обґрунтованій основі з «відповідною, тобто широкою, участю Німеччини». У будь-якому випадку, війська з держав «коаліції охочих» також повинні бути відкриті для внесків від третіх сторін, які підтримують позицію НАТО та ЄС.

Нагадаємо, у Німеччині запровадять штрафи для юнаків, які ігноруватимуть обов’язкові процедури військового обліку. Відповідні норми містить закон про військову службу, який 5 грудня схвалив Бундестаг, а 19 грудня – Бундесрат.

Раніше німецький бундестаг під час голосування схвалив законопроект про реформу призову до збройних сил ФРН – Бундесвер. На підтримку документа проголосували 323 депутати, 272 були проти, ще один парламентарій утримався.

Тоді німецькі студенти організували бойкот шкіл та вийшли на демонстрації проти суперечливого закону про військовий обов'язок, що збіглося з обговореннями цього питання у Бундестазі.