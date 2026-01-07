Головна Країна Події в Україні
Удар по Дніпру: мер розповів, як місто долає наслідки (фото)

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Удар по Дніпру: мер розповів, як місто долає наслідки (фото)
У місті ліквідовують наслідки нічного удару
фото: Борис Філатов

У Дніпрі після нічного удару понад 2 тисячі вікон пошкоджено, штаби районних адміністрацій надають консультації постраждалим

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що після нічного удару у місті пошкоджено понад 2 тисячі вікон, дві тролейбуси та теплотрасу біля школи, а комунальники вже вивезли більше 20 тонн уламків і продовжують відновлювати інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Філатова.

«Тим часом продовжуємо ліквідовувати наслідки нічного удару. У місті потрощено понад 2 тисячі вікон. Із вулиць вивезли вже більше 20 тонн уламків та скла. Комунальники та спецтехніка залишаються працювати на місцях», – зазначив мер.

Комунальники ліквідовують наслідки нічного обстрілу
Комунальники ліквідовують наслідки нічного обстрілу
фото: Борис Філатов
Наслідки нічного удару по Дніпру
Наслідки нічного удару по Дніпру
фото: Борис Філатов

Біля пошкоджених будинків розгорнуто штаби районних адміністрацій. Тут надають консультації людям щодо оформлення заявок на державне «єВідновлення».

У Дніпрі розгорнуто штаби районних адміністрацій
У Дніпрі розгорнуто штаби районних адміністрацій
фото: Борис Філатов

«Крім цього, побило два тролейбуси, є руйнування у депо та на одній з котелень. Теплотрасу, що біля школи, вже ремонтують. Так само обраховуємо збитки у решті навчальних закладів – поки діти на канікулах. Працюємо», – додав Філатов.

Після нічного обстрілу Дніпра пошкоджено понад 2 тисячі вікон
Після нічного обстрілу Дніпра пошкоджено понад 2 тисячі вікон
фото: Борис Філатов

За слова Філатова, пошкоджений дитсадок нині відновив роботу.

Нагадаємо, 6 січня російські окупанти тероризували мирне населення Дніпра та області ударними дронами. Наслідки повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко. За повідомленням ОВА, через атаку ворожих БпЛА у Дніпрі пошкоджена багатоповерхівка. Виникли пожежі на територіях дитячого садка та професійно-технічного училища. Інформація щодо наслідків та ймовірних постраждалих уточнюється.

Увечері, 6 січня російські окупанти обстріляли Дніпропетровщину ударними дронами. За попередніми даними, у області та в місті Дніпро прогриміли потужні вибухи після оголошення повітряної тривоги через загрозу ворожих безпілотників.

