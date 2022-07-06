Чому Кремль поспішає провести «референдум» на окупованих землях

Розвідка попереджає, що росіяни спробують «приєднати» Херсон восени

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О том, что на самом деле важно.

Российские СМИ разразились инсайдами, что Кремль ставит задачу исполнителям быть готовыми сымитировать некую акцию («референдум») для присоединения ОРДЛО уже в августе 2022 года.

Пару дней назад британская разведка поделилась ощущением, что россияне попробуют присоединить и Херсон – к осени.

Ранее Москва публично задекларировала цель провести 11 сентября (единый день голосования в РФ) некие акции по присоединению оккупированных территорий Украины.

Но пока Кремль явно отстаёт от ранее намеченного плана. Триумфа, который мог бы обеспечить благоприятный фон для выборов, не предвидится.

Население Херсонщины остаётся нелояльным и борется. Оккупанты пока ведут себя как грабители-временщики. В Мелитополе и Бердянске – опасно.

Построить сколь-нибудь работающие администрации у них не получается. Отсюда массовый завоз исполнителей из России.

Идея российской власти закрепить «шефство» субъектов федерации над оккупированными территориями пока ограничивается делегированием кадров и техники.

Появление хаймарсов уже сделало пребывание оккупантов на юге некомфортным (как и на Донбассе). А ведь их совсем мало.

Т.е., при нынешних тенденциях к осени может возникнуть ситуация, когда будет видно невооруженным взглядом, что Москва не контролирует юг и сталкивается с проблемами на востоке. Россиянам это вряд ли понравится.

В этой связи Кремль может попытаться напрячься на фронте, чтобы на фоне тактических успехов изобразить «референдум». После чего кинуть клич, провести трудо-военную мобилизацию для «освоения» новых земель и усилить работу по колонизации. Способность западного мира реагировать в августе будет стремиться к нулю.

Для картинки начало осени – идеальное время. На фоне детей в школе, собранного урожая и т.д. Но может так случиться, что картинки не будет. А наоборот – бендеровцы ещё, чего доброго, попадут в российский избирательный контекст.

Август обещает быть горячим.

Джерело: блог Олексія Копитько

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