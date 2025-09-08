Чому світ досі береже Росію?

Що таке РФ через призму «хорошого»?

У контексті місячного затемнення і «чорних лебедів» для Росії. Дещо нагадаємо.

Регулярно зустрічаю прояви дискусії на тему «слабовільний захід не хоче розпаду РФ». Цій «в'язниці народів», стратегічній загрозі демократії і ось цьому всьому.

Факт у тому, що цілісність Росії забезпечує не те, що у ній «поганого», а те, що в ній «хорошого» для зовнішніх і внутрішніх гравців. Корисного, зручного, ефективного. Балансу ризиків і бонусів для різних аудиторій і груп. Інакше б її вже давно розірвало/розірвали.

Що таке РФ через призму «хорошого»? Що для китайців, що для західних партнерів?

Це 1/7 частина суші плюс акваторії з фантастичними природними багатствами. Там порівняно мало людей, але є все – їжа, вода, чисте повітря і незліченна кількість ресурсів. У контексті зміни клімату цінність даної території зростає. Доступ, особливо ексклюзивний, до цього простору – космічний бонус.

Цей простір, що складається з дуже різних елементів (від Санкт-Петербурга до Тиви), має загальний «інтерфейс», що включає:

Єдиний режим на зовнішньому периметрі від Балтійського/Білого/Чорного моря до Тихого океану;

Єдині транспортно-логістичні артерії на землі з опорою на мережу залізниць, трубопровідний транспорт, автомагістралі;

Єдиний повітряний простір;

Одну мову;

Єдину валюту;

Досить уніфіковане і структуроване правове поле;

Єдиний центр прийняття основних рішень і перерозподілу ресурсів, а також механізм адміністрування;

Профіцитний бюджет;

Порівняно непогану систему освіти, що забезпечує достатню кількість підготовлених кадрів;

Лояльне ставлення (було) до виведення ресурсів за кордон...

Важливим елементом цього інтерфейсу є «державотворчий» російський народ як проксі-структура, що проводить управлінські сигнали і забезпечує «легітимність».

Проксі – тому що пригнічені/штучно підмінені власні інтереси. Росіяни як народ – сьогодні це не сутність, а функція. Вони діють на шкоду власним інтересам, їх стає менше.

Важко не помітити, що у плані забезпечення однорідності Росія – це дуже зручна річ, якщо ти налагодив з нею взаємовигідну співпрацю.

Ось кому потрібно, щоб від Балтійського моря до Тихого океану виникло 15-20 проміжних кордонів/митниць? 20 мов. 20 форм правління. 20 повітряних просторів, кранів на трубопроводах, семафорів на залізниці тощо.

Не треба далеко ходити, щоб виявити інші утворення, які вели криваві війни і багато працювали, щоб в кінцевому підсумку досягти подібної однорідності.

Це США, які досягли успіху на цьому шляху. Це ЄС, який продовжує боротьбу з мінливим успіхом за інструментальну одноманітність. Певною мірою – це Індія, хоча там все складніше. Це з одного боку.

З іншого боку, мотивація берегти РФ не змінилася з моменту візиту Буша-старшого до Києва для збереження СРСР. Вже неодноразово говорилося, що цілісність СРСР/Росії розглядали як захист від:

розповзання ядерної зброї; соціально-економічної бурі на кордонах Європи; експансії ісламського фундаменталізму; драматичних міграційних потоків.

Правда в тому, що РФ вже давно не є захистом від зазначеного. Навпаки. Кремль свідомо перетворив ці ризики на загрози для шантажу. Наприклад, організовує перекидання нелегальних мігрантів до кордонів ЄС. Тобто, це не партнер у боротьбі з ризиками – це терорист, у якого в союзниках талібан і КНДР. Ісламські фундаменталісти Кадирова виконують для Кремля брудну роботу. Тому з Москвою все одно доведеться розібратися. І краще робити це контрольовано, ніж в результаті якогось ексцесу.

Життєво важлива для нас, але вислизаюча/незначна для багатьох деталь в тому, що згаданою красою в Росії керує людожерський політичний режим. Який хоче, щоб українців не було.

Поки цей режим до тебе не лізе – з ним цілком можна співпрацювати заради очевидних бонусів. Або поки він лізе гібридно, але бонуси переважують, є ілюзія, що можна співіснувати на дистанції. Про що нам відкрито говорять з різних куточків планети.

Прикладний інтерес «вільного світу» – щоб російський режим перестав шкодити за своїми кордонами, ділився бонусами контролю над простором і не сильно підігравав ворогам. Товариш Трамп почав прямо говорити те, що багато хто уникав визнавати.

Виходячи з цих міркувань, зміна політичного режиму в Україні «за 3 дні» у 2022 році внаслідок короткочасної інтервенції і без виходу за периметр виглядала як цілком прийнятний варіант для багатьох.

Для тих, кому людожерський режим все ж почав набридати, важливо знайти не тільки відповіді щодо контролю над ядерною зброєю. Але й як зберегти зручний інтерфейс, в ідеалі – з ексклюзивним або преміум-доступом до нього, тому що бажаючих в надлишку.

Наш інтерес: 1) безпека (щоб до нас не лізли); 2) щоб після війни через якийсь час (очевидно – десятиліття) Україна могла добросусідствувати з тим, що буде на просторі РФ. Мати доступ до ресурсів, ринків тощо. Тривалий хаос на просторах Росії нам триста років не потрібен.

З чого випливає, що спільним знаменником для нас, Заходу і внутрішніх гравців у Росії може бути політичне переформатування РФ без порушення її територіальної цілісності – шляхом зміни людожерського режиму і створення запобіжників від його появи.

Нюанс у тому, що у Кремля є відповідь. З внутрішніми суб'єктами він розбирається батогом репресій і пряником бонусів. А назовні він говорить прямим текстом: полізете до нас всередину – ми не просто «втратимо контроль», ми самі роздамо ядерну зброю. Виникає ситуація, в якій тільки для нас питання зміни політичного режиму у РФ є питанням виживання.

А для західних партнерів і внутрішніх зацікавлених сторін (наприклад, Чечня, Татарстан та ін.) – предметом торгу. Важливо не забувати, що при зміні режиму потрібен суб'єкт, який візьме владу. Дії партнерів вказують, що вони не особливо вірять у потенціал російської опозиції, хоч і «погладжують» її. Тому їх вибір зводиться до домовленостей з Путіним або угрупованнями в його оточенні.

Нам не звикати до ситуацій, коли партнери або ситуативні попутники мотивовані окремо за наш рахунок домовитися з Путіним. Україна вже довела, що здатна відстоювати свої інтереси навіть коли це некомфортно для партнерів.

Ось і треба визначити – хто, як і ми, більше мотивований позбутися людожерів, а не домовлятися з ними? Де шукати?

По-перше, серед територій і суб'єктів федерації, які в один хід здатні конвертувати переваги від повалення Путіна і/або переформатування РФ (щось сталося – відмежувалися і знайшли ресурси). Основна їхня характеристика – наявність зовнішнього кордону і технічна готовність отримати зовнішню допомогу. Умовна Карелія. Умовний Калінінград. Умовний Сахалін і Приморський край. Тобто – не обов'язково національні республіки. Якраз навпаки – це можуть бути російські утворення.

На тих, хто у два ходи – умовний Татарстан – слабка надія. У них є менш ризиковані і більш привабливі варіанти в домовленостях з Москвою. Що та ж Казань наочно демонструє.

Глибоко дотаційні регіони – а-ля Дагестан, Інгушетія і Чечня – при всьому потенціалі повинні знайти відповідь, а хто буде їм платити, якщо вони по-справжньому вирішать позбутися Кремля? І поки цієї відповіді немає, їх основний мотив – зберігати Кремль, але вичавлювати з нього більше.

По-друге, це групи російського народу, які заходять діяти в його корінних інтересах. Кремль дуже давно визначив правила: в Росії можна бути російським імперцем (зовсім недавно стало складніше), але не можна бути російським націоналістом, звертати увагу на те, що відбувається всередині.

Російські націоналісти, які відкидали імперський пафос – найнебезпечніші вороги Кремля. Тому їх нещадно знищували фізично. До речі, саме російські націоналісти, а не ліберали, складають кістяк збройної російської опозиції. Тому що у багатьох лібералів немає конфлікту з імперським підходом (для інтересу подивіться, хто був учасником походу за «ліберальною імперією» імені Анатолія Чубайса).

Після того, як Трамп опублікував апокаліптичну картинку падіння Індії та Росії в безодню темного Китаю, у ряду осіб на мить з'явилася надія, що тепер США можуть переглянути ставлення до РФ і менше піклуватися про недоторканність путінського режиму. Що відкриє можливість для підтримки національних рухів.

Було б добре. Але товариш Трамп може завтра опублікувати протилежну картинку – на підтримку друга Володимира. Без тверезого аналізу «хорошого» в арсеналі Кремля (а хороше де-факто зводиться до контролю над багатим простором) і ризиків легко впасти в емоції і складно шукати аргументи. Хоча вони досить очевидні.

Посилення України і прийняття нашої країни всередину європейського контуру безпеки – це найкращий спосіб віджати терориста. І одночасно гарантія того, що ми не будемо будити цього терориста. А ми можемо.

Ілюзії про «буферну територію» за наявності Білорусі – це клініка. Особливо – з вуст поляків, які різко передумали щодо підтримки руху України у НАТО. Закінчиться це тим, що у Польщі не буде військового союзу з Україною, коли за спиною будуть роздратовані німці, а на порозі – росіяни.

З усім цим європейцям треба оперативно розбиратися. Поки в ефірі домінує теза, що Росія переозброїться і буде готова напасти на Європу з 2030 року. Логіка підказує, що, якщо буде прийнято рішення напасти, воно буде реалізовано раніше, ніж очікують, навіть без повної готовності. З поправкою на вибори: коли намітиться крен на користь лояльних до РФ сил, у Москві можуть трохи почекати.

Природний мотив України – вийти і не брати участь більше ні в яких війнах найближчі 50 років. Тому, у разі ескалації РФ через Білорусь і свою територію проти Європи будь-який політичний режим в Україні буде мотивований відмахуватися сокирою, щоб залишитися осторонь. Бо для цього буде 99% консенсус громадян (навіть якщо зараз таке твердження виглядає непопулярним).

Єдиний виняток – якщо прямо зараз ми отримаємо військові союзи і масштабовану допомогу для зупинки і поступового виселення окупантів.

Тоді – так. А так – ні.