У Вашингтоні не буде миру: головні причини

Чому результату у Вашингтоні не може бути

Не можливо просуватися в переговорах, якщо спотворена їх логіка!

Коли посередник (таким зараз позиціонує себе Дональд Трамп і адміністрація США) зустрівся з однієї стороною – він не може просто транслювати її вимоги (російські й особисто їх очільника), а має вислухати контрпропозиції іншої сторони (України та європейських партнерів) і потім повернутися до першої з передачею цих пропозицій. А Україна має висловити ці контрпропозиції.

Потім дві сторони (якщо позиції зблизилися) обговорюють між собою (можливо при посереднику) можливі рішення. І вже далі йде просування переговорного процесу, а не навпаки!

Інформаційна підготовка в тому сенсі, що все вже вирішено і лише Україні треба все це прийняти, не свідчать про рівновіддаленість/рівнонаближеність посередника до переговорних сторін. Дональд Трамп так своє реноме, яке було сильно «підмочене» на Алясці, не виправить.

А вихід посередника з переговорного процесу без реалізації такого логічного підходу був би дуже слабкою позицією, яку можна «продати» зараз, але навряд чи вдасться чітко пояснити після виходу американських конгресменів та сенаторів з канікул та мірою наближення до проміжних виборів у США.

Очікуваного результату у Вашингтоні не може бути. Не склалися об’єктивні умови. Фактори, які б змінили базові розходження в позиціях не виникли. Про справедливий, навіть, сталий мир говорити на жаль, не приходиться. Озвучені бажання і реалістичні результати – ще дуже далеко одне від одного. Нобелівської премії миру так не отримати!

Тому завдання тих, хто проти продовження війни на виснаження, або її ймовірного поновлення вже невдовзі після фіктивних «мирних угод» мають бути наступні:

Формування та консолідація спільної переговорної позиції України з європейськими партнерами. Перехід ініціативи й більшої відповідальності за Європейську безпеку до країн Європи, включно з питанням гарантій безпеки України. Залишення США в переговорному процесі. Або мінімізація наслідків публічного оголошення їх виходу з посередницької ролі. Створення умов для переговорів, які б принесли реальний результат і довготривалий мир. А це можливо лише при створенні додаткового тиску на російську сторону, яка своїх підходів не змінить без цього тиску.

Це все – зрозумілі речі, але не удавані побажання, не wishfull thinking. Це – шлях, як не допустити катастрофи!