«Дія.Картка» доступна для українців. Що це таке і які має переваги

«Дія.Картку» можна оформити в смартфоні у кілька кліків

Міністра цифрової трансформації України Михайло Федоров презентував «Дія.Картку», якою громадяни можуть користуватися для всіх державних виплат та послуг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його пост в Telegram.

«Запустили Дія.Картку – зручне отримання державних виплат для українців. Тепер оформити Дія.Картку можна в смартфоні – у кілька кліків через застосунок «Дія» або банки-партнерів: ПриватБанк, Monobank та Кредит Дніпро. Незабаром перелік банків розшириться. Замість кількох карток – одна зручна мультирахункова картка для всіх державних виплат і послуг. Більше не потрібно відкривати окремі картки під кожну допомогу», – пояснив Федоров.

Міністр розповів, що «Дія.Картка» має переваги. Зокрема, йдеться про одну картку під усі державні виплати. Також українці тепер мають можливість змішаної оплати – автоматичне доповнення власними коштами, якщо коштів на спеціальному не вистачає.

Що можна отримати на «Дія.Картку»

За словами Федорова, для українців вже доступні кілька послуг, якими можна скористатися. Зокрема, можна отримати:

єКнигу;

єМалятко;

Військові облігації;

Ветеранський спорт;

Допомогу по безробіттю;

Допомогу ВПО;

Виплату пенсій;

Допомогу від міжнародних організацій та інші.

«Послугою можуть скористатися всі українці від 18 років – достатньо мати паспорт та РНОКПП. Невдовзі можна буде отримати виплату за програмою «Пакунок школяра». Водночас Національний кешбек та «єВідновлення» працюють окремо й не входять до мультирахункової картки», – пояснив Федоров.

Нагадаємо, раніше у «Дії» зʼявився новий розділ для ветеранів. У «Ветеран PRO» доступні пошук фахівця супроводу та демобілізованих осіб, а також ветеранський спорт – заява про отримання компенсації. Також розділ пропонує послуги з безкоштовним переходом на портал «Дія».