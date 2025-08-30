Головна Країна Події в Україні
Росіяни використовують Каховське водосховище, щоб наблизитися до Запоріжжя

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Росіяни використовують Каховське водосховище, щоб наблизитися до Запоріжжя
Просування до Степногірська може дати можливість російській армії наблизитися до південних околиць Запоріжжя
фото з відкритих джерел

Наразі наступ на Запорізькому напрямку не є великим, утім, надалі ситуація залежатиме від низки факторів

Запорізький напрямок залишається пріоритетним для російської армії. Окупанти зацікавлені просуватися у бік Степногірська і використовують будь-які шляхи для досягнення зазначеної мети. Як інформує «Главком», про це у коментарі «Радіо «Свобода» повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

«Ворог обрав для себе вектор Степногірська. Тому що Степногірськ – це висота. До речі одразу наголошу, що Степногірськ і ці висоти повністю контролюються Силами оборони України. Так от, задум ворога, на мій погляд, це намагання рухатися і воно так і відбувається. Ворог після того, як активізувався і мав тактичні просування в районі Кам’янського і в принципі вже контролює сам район Кам’янського, то рухатиметься і рухається, намагаючись накопичувати свої сили на цьому напрямку», – пояснив він.

За словами Братчука, аби просунутися вперед, росіяни рухаються Каховським водосховищем».

«Навіть використовують колишнє Каховське водосховище, рухаючись по його дну, яке на сьогодні вже уявляє зовсім інший ландшафт, ніж якби там була вода. В районі Приморського ворог намагається накопичитись і власне, як я вже сказав, рухатись далі уже у Степногірськ», – додав він.

Просування до Степногірська може дати можливість російській армії наблизитися до південних околиць Запоріжжя, каже експерт.

«Якщо це, не дай Боже станеться, це намагання і можливість контролювати нанесення ударів артилерійських перш за все (по Запоріжжю – ред.). І це намагання впливати на нашу логістику. Оце найголовніші завдання ворога на сьогодні. Тому, як я вже сказав, він намагається накопичуватися в районі Приморського – там, де наші Сили оборони завдають суттєвих ударів по цих накопиченнях особового складу. Там працюють і наші дрони, також було використано і нашу авіацію зокрема», – розповів Братчук.

Наразі наступ на Запорізькому напрямку не є великим, утім, надалі ситуація залежатиме від низки факторів, додав він.

«Загроза звичайно залишається, але вона не є критичною. Ворог не гребує зусиллями, не гребує ціною людського життя. За будь-яку ціну він намагатиметься своє завдання виконати. Це не каже про те, що ворог готовий до наступу або вже проводить великий наступ на Запорізькому напрямку. Але Степногірський вектор – він на сьогодні найактивніший.

Армія РФ розглядає його для себе перспективним. Все залежить від того, як ворог буде використовувати на сьогодні Новопавлівський, Покровський та Лиманський відтинок, які залишаються для ворога пріоритетними. Але і Запорізький є активним», – зазначив Братчук.

Раніше  Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що росіяни перекидають свої військові частини з безперспективного для них Сумського напрямку до Запоріжжя. Ворог хоче прорвати оборону Збройних сил України на цьому напрямку та просуватися вглиб території. ЗС РФ планують захопити усю область включно з Запоріжжям.

Нагадаємо, за останні 1010 днів війни ворог окупував 5842 квадратні кілометри нашої землі. Це менше одного відсотка території України.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що лише за останній місяць Україна ліквідувала до 20 тис. російських солдатів. Це, за його словами, свідчить про величезні втрати, яких зазнає Росія у війні проти України.

Теги: Запоріжжя росія окупанти військові Україна наступ

