Сили оборони відкинули окупантів поблизу двох сіл – DeepState

В Україні триває 1284-й день повномасштабної війни

Ворог просунувся біля Комишувахи та Миролюбівки

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій.

Згідно з нею, Сили оборони України відкинули окупантів у Мировому та Новоселівці. Тим часом ворог просунувся біля Комишувахи та Миролюбівки.

За минулу добу відбулося 172 боєзіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.