Сили оборони відкинули окупантів поблизу двох сіл – DeepState

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
В Україні триває 1284-й день повномасштабної війни
фото: Генштаб ЗСУ

Ворог просунувся біля Комишувахи та Миролюбівки

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій.

Згідно з нею, Сили оборони України відкинули окупантів у Мировому та Новоселівці. Тим часом ворог просунувся біля Комишувахи та Миролюбівки.

В Україні триває 1284-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 172 боєзіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Теги: військові ворог окупанти наступ

