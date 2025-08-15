Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Самарській області безпілотники уразили НПЗ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Самарській області безпілотники уразили НПЗ
У Сизрані є влучання у НПЗ
фото: соціальні мережі

На нафтопереробному заводі вирує сильна пожежа

У ніч на 15 серпня безпілотники уразили нафтопереробний завод у місті Сизрань, що знаходиться у Самарській області у Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Як повідомляється, у місті Сизрань внаслідок атаки БпЛА пролунало багато вибухів та було багато прильотів у нафтопереробний завод.

Відомо, що на НПЗ вирує сильна пожежа.

Що відомо про НПЗ у Сизрані?

Сизранський нафтопереробний завод – один із найбільших у системі «Роснефти» та ключовий виробник палива для південного Поволжя. Його проєктна потужність становить 8-8,5 млн тонн нафти на рік (приблизно 160–170 тис. барелів на добу), а фактичне завантаження останніми роками коливається в межах 6–7 млн тонн залежно від логістики та ремонтів.

Підприємство забезпечує паливом Самарську, Саратовську, Пензенську області та частково центральні регіони Росії. Розташування на залізничних і річкових маршрутах дозволяє відвантажувати продукцію як на внутрішній ринок, так і на експорт через Волгу та каспійські порти. Асортимент виробництва охоплює бензин, дизель, авіаційний гас, мазут і бітум, що є критично важливим для аграрного сектору та транспорту регіону.

Завод має й військове значення – він постачає паливо на аеродроми та військові частини Центрального та Південного військових округів РФ.

Зупинка або серйозне пошкодження підприємства спричинить паливний дефіцит у регіоні, змусивши перекидати продукцію з інших НПЗ, що підвищить логістичні витрати та навантаження на транспортні коридори.

Раніше ми писали, що у ніч на 3 серпня Росію продовжують атакувати безпілотники. Під ударом опинилися НПЗ у Адлері та Кстово.

Другий день поспіль у російських містах лунають вибухи. Цієї ночі під удар вже потрапив Вороніж, а наразі відомо про атаку Кстово та Сочі.

Зазначається, що у Кстово у Нижньогородській області щось дуже сильно горить у районі НПЗ, одному з найбільших у Росії. Раніше в області було оголошено тривогу через загрозу атаки БпЛА.

Крім того, серія вибухів пролунала у Сочі, після цього виникли пожежі. Дронами була атакована нафтобаза в Адлері (один з мікрорайонів в Адлерському районі міста Сочі – «Главком»). Наразі там сталося сильне загорання.

Мер Сочі Андрій Прошунін підтвердив удар і пожежу на нафтобазі в Адлері. За його словами, загорівся паливний резервуар, уламки знову зачепили будівлі в гаражному кооперативі на вулиці Авіаційній. 

Нагадаємо, у ніч на 2 серпня безпілотники атакували Росію. Під удар потрапили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у місті Новокуйбишевськ та АТ «Виробниче об'єднання «Електроприбор» у Пензі.

У Самарській області у Новокуйбишевську було уражено Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Там вирує масштабна пожежа.

У місті Пенза було завдано удару по підприємству АТ «Виробниче об'єднання «Електроприбор»», що відіграє значну роль у забезпеченні оборонного сектору держави.

Також в Пензі крім АТ «ПО «Електроприбор»» в черговий раз був уражений «Радиозавод», який виробляє обладнання для сучасних мобільних систем автоматизованого управління військами та озброєнням. Він входить до структури холдингу «Роселектроніка» державної корпорації «Ростех» і перебуває під санкціями ЄС, США, Канади та низки інших країн через війну проти України.

Теги: пожежа вибух росія безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підтримка війни, яку розв'язав Путін, коштувала Садулаєву (праворуч) участі в Олімпіаді
Олімпіада – стоп! Як МОК карає росіян: резонансна справа Садулаєва у деталях
29 липня, 17:38
Віктор Ющенко про переговори на Алясці: Україна не повинна приймати умови Путіна
Віктор Ющенко про переговори на Алясці: Україна не повинна приймати умови Путіна ТЕМА №1
Вчора, 20:05
Національна команда реагування на кіберінциденти отримала інформацію про поширення електронних листів серед органів виконавчої влади
Держспецзв’язку розкриває як російські хакери атакують сектор безпеки та оборони
17 липня, 19:04
Палаючий будинок в Одесі після атаки БпЛА
Людей виводили з палаючих квартир після атаки БпЛА: ДСНС показала фото з Одеси
19 липня, 04:57
У Кривому Розі внаслідок атаки частково зруйновано один приватний будинок
Атака на Кривий Ріг: пошкоджені будинки та підприємства
23 липня, 08:52
Російський Ан-24 розбився
В Амурській області РФ знайдено уламки Ан-24: попередньо – всі загинули (відео)
24 липня, 10:22
На Одещині пролунали вибухи
На Одещині прогриміли вибухи
6 серпня, 01:36
У Житомирі стався вибух: служби працюють на місці
У Житомирі стався вибух: є загиблий, поліція працює на місці
5 серпня, 23:37
Міністр розпорядився терміново оновити всі плани безпеки для об’єктів оборонної інфраструктури
Румунія посилює заходи безпеки на збройових заводах
4 серпня, 21:49

Соціум

Поблизу Північних Курил відбулося три землетруси за ранок
Поблизу Північних Курил відбулося три землетруси за ранок
У Самарській області безпілотники уразили НПЗ
У Самарській області безпілотники уразили НПЗ
Молодь почала рятувати своє кохання від соцмереж: зафіксовано новий тренд
Молодь почала рятувати своє кохання від соцмереж: зафіксовано новий тренд
Російський військовий повернувся додому і жорстоко вбив федерального суддю
Російський військовий повернувся додому і жорстоко вбив федерального суддю
Чому кохання у парі згасає: психолог назвав дві причини
Чому кохання у парі згасає: психолог назвав дві причини
У Польщі затримали українських залізничників, які п'яні керували потягом
У Польщі затримали українських залізничників, які п'яні керували потягом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 серпня 2025
13K
Прокуратура вручила підозру керівнику апарату Кличка, який засвітився на скандальному бенкеті
5742
Дев'ять років у полоні. Додому повернувся Богдан Ковальчук, якого РФ викрала 17-річним
3822
На Київщині відкривається ще один сервісний центр МВС: де і коли
2156
Втрати ворога станом на 14 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua