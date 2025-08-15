У Самарській області безпілотники уразили НПЗ

У Сизрані є влучання у НПЗ

На нафтопереробному заводі вирує сильна пожежа

У ніч на 15 серпня безпілотники уразили нафтопереробний завод у місті Сизрань, що знаходиться у Самарській області у Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Як повідомляється, у місті Сизрань внаслідок атаки БпЛА пролунало багато вибухів та було багато прильотів у нафтопереробний завод.

Відомо, що на НПЗ вирує сильна пожежа.

Що відомо про НПЗ у Сизрані?

Сизранський нафтопереробний завод – один із найбільших у системі «Роснефти» та ключовий виробник палива для південного Поволжя. Його проєктна потужність становить 8-8,5 млн тонн нафти на рік (приблизно 160–170 тис. барелів на добу), а фактичне завантаження останніми роками коливається в межах 6–7 млн тонн залежно від логістики та ремонтів.

Підприємство забезпечує паливом Самарську, Саратовську, Пензенську області та частково центральні регіони Росії. Розташування на залізничних і річкових маршрутах дозволяє відвантажувати продукцію як на внутрішній ринок, так і на експорт через Волгу та каспійські порти. Асортимент виробництва охоплює бензин, дизель, авіаційний гас, мазут і бітум, що є критично важливим для аграрного сектору та транспорту регіону.

Завод має й військове значення – він постачає паливо на аеродроми та військові частини Центрального та Південного військових округів РФ.

Зупинка або серйозне пошкодження підприємства спричинить паливний дефіцит у регіоні, змусивши перекидати продукцію з інших НПЗ, що підвищить логістичні витрати та навантаження на транспортні коридори.

Раніше ми писали, що у ніч на 3 серпня Росію продовжують атакувати безпілотники. Під ударом опинилися НПЗ у Адлері та Кстово.

Другий день поспіль у російських містах лунають вибухи. Цієї ночі під удар вже потрапив Вороніж, а наразі відомо про атаку Кстово та Сочі.

Зазначається, що у Кстово у Нижньогородській області щось дуже сильно горить у районі НПЗ, одному з найбільших у Росії. Раніше в області було оголошено тривогу через загрозу атаки БпЛА.

Крім того, серія вибухів пролунала у Сочі, після цього виникли пожежі. Дронами була атакована нафтобаза в Адлері (один з мікрорайонів в Адлерському районі міста Сочі – «Главком»). Наразі там сталося сильне загорання.

Мер Сочі Андрій Прошунін підтвердив удар і пожежу на нафтобазі в Адлері. За його словами, загорівся паливний резервуар, уламки знову зачепили будівлі в гаражному кооперативі на вулиці Авіаційній.

Нагадаємо, у ніч на 2 серпня безпілотники атакували Росію. Під удар потрапили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у місті Новокуйбишевськ та АТ «Виробниче об'єднання «Електроприбор» у Пензі.

У Самарській області у Новокуйбишевську було уражено Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Там вирує масштабна пожежа.

У місті Пенза було завдано удару по підприємству АТ «Виробниче об'єднання «Електроприбор»», що відіграє значну роль у забезпеченні оборонного сектору держави.

Також в Пензі крім АТ «ПО «Електроприбор»» в черговий раз був уражений «Радиозавод», який виробляє обладнання для сучасних мобільних систем автоматизованого управління військами та озброєнням. Він входить до структури холдингу «Роселектроніка» державної корпорації «Ростех» і перебуває під санкціями ЄС, США, Канади та низки інших країн через війну проти України.