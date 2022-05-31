Для чого показувати знищену техніку окупантів у центрі Києва

Асортимент виставки буде лише розширюватись

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В СМИ было немало новостей о том, что министр обороны Алексей Резников вместе с министром внутренних дел Денисом Монастырским открыли на Михайловской площади в Киеве выставку уничтоженной российской техники. Всё правда, ряд уточнений для контекста.

Во-первых, не открыли, а я бы сказал «приоткрыли», проинспектировали. Война немного корректирует традиционные практики. Например, нельзя заранее анонсировать и провести большое публичное мероприятие в центре столицы с участием двух силовых министров. Поэтому все было в рабочем режиме.

Во-вторых, слово «выставка» на данном этапе звучит слишком гордо. Это скорее тизер, зародыш большого выставочного проекта. Который даже в нынешнем виде уже частично решает задачу.

В чем суть?

Формальная сторона. Ещё в марте в Минобороны начали обсуждать идею создание выставок из уничтоженной нашими воинами российский техники. Затем выяснилось, что подобную же идею разрабатывают коллеги в МВД. Сразу было решено не морочить голову и объединить усилия. Появилось соответствующее поручение Кабмина, которым официально вменено организовать выставки техники в Украине и за рубежом.

В Киеве техника сначала накапливалась в Крепостном переулке, затем процесс стал более видимым, поскольку добавилась локация в виде Михайловской площади. И до сегодняшнего «приоткрытия» уже была масса органически возникших материалов, фото лазящих детей и т.д. Просто мы эту тему особо не педалируем, ибо идет подготовительный процесс.

Содержание. Выставочный проект преследует несколько целей.

Во-первых, надо отдать дань уважения нашим военным. Они реально хорошо воюют. Но если вы проанализируете практики оказания им почестей, то увидите – доминируют акции в честь павших героев и устоявшийся набор официоза. Это крайне важно. Однако надо показывать и мощь нашей армии. Горелые ошмётки «второй армии мира» – наглядное доказательство, что наша армия многое может. Это реальная сила, которую нужно ценить, уважать, понимая, на что она способна. Главное – видно, от чего она нас защищает.

Во-вторых, всё заметнее становится разрыв между гражданами, которых война коснулась напрямую, и теми, кто познаёт её опосредованно. Более того, по мере локализации боёв на востоке и юге война начала уходить на второй план в других регионах. Требуется наглядная напоминалка, что ничего ещё не закончилось. Причем, тут масса нюансов.

В Киеве горелая российская бронетехника пользуется популярностью у киевлян, уехавших из города в первые дни после 24.02. Они не видели и не ощущали того, что происходило. Во Львове, который периодически обстреливают, своё ощущение войны. Не говоря уже об Ужгороде и других городах. Везде своё. Некий общий визуализирующий знаменатель в виде горелых танков должен помочь. Горелые российские танки сами по себе очень милые, а тут ещё поработают на важную задачу.

В-третьих, есть международный компонент. О нём сегодня вкратце сказал Алексей Резников. Надо показать Европе, что российскую армию можно бить. Массово. И украинцы умеют это делать. Россияне грозились, что их танки дойдут до Атлантики. Ну, мы им готовы помочь. Все страны, которые захотят показать у себя милые российские танки, получат такую возможность. Это поможет напоминать европейским обществам о войне, которая со временем неизбежно станет выпадать из фокуса.

То, что сейчас видит публика, это сырой материал. Ибо к выставкам будут истории и пояснения, которые сейчас генерируют специально обученные люди. Выставки будут совершенствоваться.

Спойлер: на Михайловской скоро появятся новые эпические экспонаты.

А дальше будет новая локация.

Джерело: блог Олексія Копитько

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