Через Маріуполь сунуть колони ворожої техніки у західному напрямку – радник мера

Росіяни продовжують масштабний наступ на Донбас

Рашисти використовують знищений ними Маріуполь як плацдарм для подальшого нападу на Україну. Ворог сподівається, що окупація міста дозволить йому забезпечувати російські війська з тилу, повідомляє радник мера міра Петро Андрющенко.

«Четвертий день поспіль крізь Маріуполь рухаються великі колони військової техніки в західному напряму. В місті залишається обмежений військовий корпус здебільшого для охорони потенційних військових об’єктів (порт, заводи, залізниця). Настрої окупантів «переможними» не назвати. Покинути вже насижене місце біля моря заради фронту не найкраща перспектива. Сподіваюсь більшість з них будуть перетворені на добриво в української землі», – написав Андрющенко.

Як повідомлялося, у Маріуполі палало сміттєзвалище. Отруйний смог накрив Приморський район. Окупанти не мають потужностей, щоб загасити пожежу.

Нагадаємо, російські війська дозволили виїжджати з Маріуполя в сторону Запоріжжя. Рашисти почали частково пропускати приватні авто.