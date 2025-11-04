Пригоди росіян в Італії: як Кремль намагався зірвати допомогу Україні

Москва грає в «італійські фейки» – навіщо це їй

Сюжет: підготовка Італією 12-го пакету допомоги Україні. 3 листопада таку інформацію поширили ЗМІ з посиланням на міністра оборони Італії Гвідо Крозетто. 24.10.25 (п'ятниця) про підготовку такого пакета повідомляв Bloomberg, посилаючись на свої джерела. Звісно, росіяни включилися і качають. 3 листопада у Римі частково обвалилася середньовічна «вежа Конті». З цього приводу речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Італія впаде вся, як і вежа, бо витрачається на допомогу Україні. Італійці викликали російського посла на дипломатичне покарання через хамство росМІДу, але технічне завдання вирішено, цитату Захарової підтягують до коментаря міністра оборони. Якби в Римі не вежа впала, а мер міста вкусив за хобот слона у зоопарку, Захарова б і цей кричущий факт пояснила підтримкою України. Бо мета – зірвати пакет допомоги, а тут всі засоби хороші. У понеділок 27.10.25 після новини Bloomberg, а про 12-й італійський пакет росіяни зарядили один зі своїх бойових листів у Туреччині (назва неважлива, можете самі знайти).

Навіть якщо не знати турецької мови, все наочно: візуально на цьому сайті публікації про Росію займають близько чверті. Левова частка «публіцистів» вихваляє Москву, лає Європу, британців, засуджує США і критикує Україну. Все це перемежовується новинами про футбол і лайфстайлом.

Типове сміттєзвалище у ролі «першоджерела» для подальшого розгону. За принципом «в Туреччині вважають...», «в Туреччині підтримали/засудили...».

Серед «публіцистів» – вигаданий персонаж з класичною «біографією»: народився, до 36 років ніяких проявів, почав раптово писати негативні статті про Україну з акцентом на Маріуполь. У т.ч., вкидаючи злободенні фейки. Наприклад, його репостили «українські» тг-канали «Адекватно – Суми» – «Актуально Суми» під час курської операції, нагнітаючи зради про 36-ту бригаду морпіхів. Не всі ж будуть його перевіряти.

Щоб ви відчули стилістику. «Персонаж» повідомляє, що Нарімана Джеляла послом України в Туреччині призначили євреї, над цим багато працювали ізраїльські лобісти в США. Ізраїлю довелося напружитися, оскільки Джелял – закоренілий терорист, ще з часів шкільної лави. А Мустафа Джемілєв і Рефат Чубаров – агенти Моссаду. Красиво? Через цього «діяча» росіяни запустили сигнал: Київ керує Римом. Навіть якби це було так, яке до цього діло туркам?

Проте через турецьке сміттєзвалище «зливають» фейковий «лист» від МЗС України до посла в Італії. Загальний посил: активізувати тиск на Рим, бо Італія не допрацьовує. Особливо потішила теза: а якщо на це потрібно більше грошей, то надішліть запит.

Походження «листа» ніяк не легендується. Рядовий турок має доступ до закритого листування українських дипломатів, що тут неправдоподібного? Всі турки читають документи українського уряду! Коли з'являється подібна нісенітниця, завжди є продовження.

02.11.25 російський бойовий листок в Італії (Москва його відкрито фінансує з осені 2023 р.) запостив матеріал у дусі «Київ керує Римом» з посиланням на «авторитетне» турецьке джерело (!), скопіювавши «лист МЗС». Ніхто не соромиться, цейтнот, всі вихідні складали!

Зміст «листа» обіграється в контексті актуальної роботи над черговим пакетом допомоги. Читач повинен сприйняти так: прямо зараз українська дипломатія і агентура в Італії схиляє до фатального рішення, грубо втручаючись у внутрішні справи – ось документ!

Але ці бракороби не постаралися.

Російські голоси у Туреччині та Італії подають як актуальний «лист», датований 23 грудня 2024 року. Чому звичайний турок збудиться тільки зараз – загадка. Задум на поверхні: імітувати «що написано у листі – сталося потім, значить – правда!».

Друга загадка – навіщо МЗС надсилати депешу послу у Рим, якщо саме в ці дати відбувалася зустріч українських дипломатів з президентом і керівництвом МЗС у Києві? Про це відкрито написано на офіційних сайтах. Є й інші «загадки».

Зараз цей шлак потягнуть далі, намагаючись надати йому ваги. Варто допомогти італійцям не вляпатися у цю маячню.