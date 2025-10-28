Окупанти атакували Чугуїв на Харківщині, виникла пожежа на підприємстві

На підприємстві зафіксовано близько шести влучань

Увечері, 28 жовтня, ворожі безпілотники атакували місто Чугуїв на Харківщині. Наслідки повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та поліція Харківської області, пише «Главком».

Внаслідок обстрілу, ймовірно, типу «Герань-2», було пошкоджено територію приватного підприємства, що спричинило пожежу на складі готової продукції.

фото: Нацполіція

фото: Нацполіція

За попередньою інформацією, на підприємстві зафіксовано близько шести влучань. На місці події працюють підрозділи поліції, рятувальники та інші екстрені служби. Правоохоронці вже документують наслідки ворожого удару.

Інформація про постраждалих наразі не надходила. Деталі обстрілу з'ясовуються.

Як відомо, в Україні триває 1343-й день повномасштабної війни.

Загарбники завдали 38 авіаційних ударів, скинувши 90 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2740 дронів-камікадзе та здійснили 2973 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

28 жовтня станом на 22:00 відбулося 135 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.