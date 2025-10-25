«Забирайте тіло сина, ДНК співпало». Командири надурили матір полоненого окупанта

Доки Олексій перебував у таборі для військовополонених, його мати, Анастасія, отримала дзвінок із частини

Молодий окупант Олексій Бушуєв вирішив підзаробити, вбиваючи українців. 21-річний росіянин уклав контракт, однак воював недовго – потрапив у полон. Можна сказати, що йому пощастило. Зате родина зіткнулася із брехню, байдужість і цинізм командирів. Доки Олексій перебував у таборі для військовополонених, його мати, Анастасія, отримала дзвінок із частини 394-го мотострілецького полку. Командир батальйону повідомив, що аналіз ДНК збігся з тілом загиблого – нібито це її син. Як інформує «Главком», про це йдеться у проєкті «Наш вихід».

Анастасія не повірила. Вона знала: Олексій живий. Адже ще в червні 2025 року чат-бот проекту «Хочу знайти» підтвердив факт полону. Від волонтерів жінка також отримала відео підтвердження, з яким зверталася до всіх інстанцій в Росії, щоб визнати Олексія військовополоненим і повернути додому.

Тож матір окупанта домоглася відкриття труни, де, як виявилося, лежала зовсім чужа людина. Прикметно, що правоохоронці та представники частини відмовляли її, намагалися залякати. Через деякий час із Анастасією зв’язалися представники Червоного хреста та запевнили, що її син у полоні. Нині росіянка чекає, аби статус Олексія змінили офіційно.

