«Забирайте тіло сина, ДНК співпало». Командири надурили матір полоненого окупанта

Надія Карбунар
Надія Карбунар
«Забирайте тіло сина, ДНК співпало». Командири надурили матір полоненого окупанта
Мати полоненого окупанта розповіла свою історію
Доки Олексій перебував у таборі для військовополонених, його мати, Анастасія, отримала дзвінок із частини

Молодий окупант Олексій Бушуєв вирішив підзаробити, вбиваючи українців. 21-річний росіянин уклав контракт, однак воював недовго – потрапив у полон. Можна сказати, що йому пощастило. Зате родина зіткнулася із брехню, байдужість і цинізм командирів. Доки Олексій перебував у таборі для військовополонених, його мати, Анастасія, отримала дзвінок із частини 394-го мотострілецького полку. Командир батальйону повідомив, що аналіз ДНК збігся з тілом загиблого – нібито це її син. Як інформує «Главком», про це йдеться у проєкті «Наш вихід».

Анастасія не повірила. Вона знала: Олексій живий. Адже ще в червні 2025 року чат-бот проекту «Хочу знайти» підтвердив факт полону. Від волонтерів жінка також отримала відео підтвердження, з яким зверталася до всіх інстанцій в Росії, щоб визнати Олексія військовополоненим і повернути додому.

Тож матір окупанта домоглася відкриття труни, де, як виявилося, лежала зовсім чужа людина. Прикметно, що правоохоронці та представники частини відмовляли її, намагалися залякати. Через деякий час із Анастасією зв’язалися представники Червоного хреста та запевнили, що її син у полоні. Нині росіянка чекає, аби статус Олексія змінили офіційно.

Раніше полонений окупант розвеселив історією своєї служби. Росіянин на ім'я Сергій приїхав за дев'ять тисяч кілометрів – із міста Находка на Курщину, щоб будувати для війська баню. 

Крім того, журналіст Володимир Золкін розповів, що росіяни у полоні не спілкуються, не діляться один із одним своїми думками, бо їм заважає страх.

Нагадаємо, російський окупант на ім’я Володимир із Челябінської області менше ніж за рік зумів двічі потрапити у полон до ЗСУ.

Також полонений окупант розповів українським бійцям, що потрапив на війну, бо хотів одружитися, щоб отримати громадянство РФ.

А журналіст та блогер «Апостол» Дмитро Карпенко, котрий після початку повномасштабного вторгнення взяв інтерв’ю у більш як півтора тисяч полонених росіян, поділився, яка історія, розказана окупантом, змусила волосся на його голові рухатися.

Теги: історія полон росіяни

