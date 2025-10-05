Головна Країна Події в Україні
Росія почала вербувати найманців для війни у новій країні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Росія почала вербувати найманців для війни у новій країні
Росіяни обіцяють афганським військовим від $1,5 до $2,5 тис. на місяць, а також можливість отримання громадянства
На війну з Україною вербують колишніх афганських військовослужбовців, бійців спецпідрозділів і розвідки

Росія вербує до своєї армії для війни проти України колишніх афганських військовослужбовців, бійців спецпідрозділів та розвідки. Зокрема тих, хто знайшов прихисток в Ірані після приходу до влади в Афганістані Талібану. Як інформує «Главком», про це «Укрінформу» розповів співробітник Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України Олег Александров.

За його словами, українська розвідка фіксує активну роботу російських спецслужб в Афганістані.

«На війну з Україною вербують колишніх афганських військовослужбовців, бійців спецпідрозділів і розвідки. Вербуванню сприяє оголошене у березні 2025 року рішення США про припинення дії програми тимчасового захисту для афганських громадян і початок депортації афганських біженців з Ірану», – зазначив Александров.

У розвідці дізналися, що росіяни обіцяють афганським військовим від $1,5 до $2,5 тис. на місяць, а також можливість отримання громадянства або тимчасової посвідки на проживання в Росії.

Зазначається, що загальна чисельність афганських військових, яких готували інструктори зі США, Великої Британії та інших країн НАТО, становить близько 20-25 тис. осіб.

Крім того, росіяни також шукають добровольців на війну в Ірані. Вербування тут проходить під виглядом пропозицій роботи з охорони об’єктів у РФ. Для цього використовуються вербувальні центри, пов’язані з ГРУ ГШ (Головне управління Генерального штабу армії РФ), такі, як ПВК «Редут» і «Конвой», а також різноманітні релігійні організації.

За даними розвідки, найманців перевозять до Росії переважно літаком з Ірану. Їх направляють до російських військових центрів у Ростовській, Воронезькій або Казанській областях. Там найманці проходять військовий вишкіл.

Крім того, вербування до російської армії відбувається і на території Іраку. Тут діє група осіб з числа іракців – громадян РФ, які і проводять кампанію з вербування громадян цієї країни до лав російської армії.

Іракцям пропонують зарплату у розмірі $2,5-3 тис., лікування у разі поранення, виділення $10 тис. на придбання або будівництво житла у Росії та отримання російського громадянства, зокрема дітям та батькам завербованих. За даними СЗР, наразі у складі російської армії воює 1,4 тис. громадян Іраку.

У країнах Африки та Близького Сходу, зокрема в Ємені, Ефіопії, Судані, до вербування найманців залучають російські дипломатичні представництва, які надалі забезпечують консульський супровід для в’їзду найманців до Росії.

У країнах Латинської Америки і Карибського басейну найманці здебільшого потрапляють на військову службу до армії РФ через платформи Телеграм і ТікТок.

Співробітник СЗР повідомив, що до консульських установ країн Африки, Близького Сходу, Латинської Америки і Карибського басейну, розташованих у Росії, надходять звернення їхніх громадян з проханням допомогти розірвати контракти зі російською армією і повернутися на батьківщину.

Раніше у смузі відповідальності 57 окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка на Вовчанському напрямку українські захисники взяли в полон громадянина Кенії.

Також російський добровольчий корпус взяв у полон юкагира – представника корінних народів Східного Сибіру. За даними перепису 2021 року, їх залишилося 1802 людей. Окупант на ім’я Леон Трофимов родом із Якутська.

Теги: розвідка війна Україна росіяни

