Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Рим: рятувальники визволили робітника з-під завалів середньовічної вежі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Рим: рятувальники визволили робітника з-під завалів середньовічної вежі
У центрі Рима, неподалік Колізею та Римського форуму, обрушилася частина 29-метрової середньовічної башти Torre dei Conti
фото: Reuters

Чоловіка госпіталізували

У центрі Рима, неподалік Колізею та Римського форуму, обвалилася частина 29-метрової середньовічної вежіTorre dei Conti. Як пише ВВС, за повідомленнями місцевих ЗМІ, одного з робітників, який опинився під завалами, вдалося врятувати після тривалих пошуків, передає «Главком».

Чоловіка витягли з-під завалів о 23:00 за місцевим часом, майже через 12 годин після того, як частина вежі обвалилася. Він був доставлений до лікарні.

Міністерство закордонних справ Румунії підтвердило, що постраждалий – громадянин Румунії, як і ще один робітник, який також потрапив під завали. Один із трьох врятованих наразі перебуває в критичному стані.

Вежа Torre dei Conti була закрита для відвідувань багато років і на момент обвалу перебувала на етапі реставраційних робіт.

Префект Рима Ламберто Джанніні повідомив, що після першого обрушення пожежники встановили захисні конструкції навколо застряглого робітника, і саме ці заходи допомогли його захистити під час другого обрушення, що сталося пізніше.

Башта Конті, або Torre Maggiore, була зведена у 1238 році на замовлення Річарда Конті, брата Папи Інокентія III. Первісно мала облицювання з травертину, яке у XVI столітті використали для будівництва Порта Піа. Колись одна з найвищих веж Риму, сьогодні її висота близько 29 метрів після втрати верхніх ярусів через землетруси.

Нагадаємо, 3 листопада, близько 11:20 ранку на території Імператорських форумів у центрі Риму частково обвалилася історична вежа Torre dei Conti.

Читайте також:

Теги: Італія рятувальники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти атакували Запоріжжя
Атака на українські міста: головне за ніч
5 жовтня, 07:05
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Підлітки на Київщині потрапили в аварію
Підлітки на Київщині потрапили в аварію: загинув 16-річний хлопець
21 жовтня, 00:21
Жителів Одеси та області попередили про загрозу для здоров’я після підтоплень
Інфекція у воді. Лікарі попередили жителів Одещини про небезпеку після зливи
6 жовтня, 13:19
Армія РФ продовжує тактику ударів по залізниці – під прицілом цивільна інфраструктура і велике скупчення людей
Внаслідок атаки РФ по Шостці поранено близько 30 людей, один чоловік загинув
4 жовтня, 16:49
Італія вводить серйозні обмеження щодо опалення
Штраф до €3 тис. за занадто теплу оселю. В Італії діють жорсткі обмеження щодо опалення
10 жовтня, 14:18
Очевидці стверджують, що гасіння пожежі на місці ракетного удару все ще триває
Ракетний удар по Києву знищив склади компанії «Оптіма-Фарм»
26 жовтня, 17:20
На вулиці Тернопільській у Хмельницькому у багатоповерхівці 28 жовтня стався вибух
Вибух у багатоповерхівці Хмельницького: рятувальники завершили розбір завалів
30 жовтня, 00:55
Італія готує 12-й пакет військової допомоги Україні
Міністр оборони Італії оголосив про підготовку 12-го пакета допомоги Україні
Вчора, 18:01

Соціум

ANSA: румунський робітник, врятований з-під завалів історичної вежі у Римі, помер у лікарні
ANSA: румунський робітник, врятований з-під завалів історичної вежі у Римі, помер у лікарні
Рим: рятувальники визволили робітника з-під завалів середньовічної вежі
Рим: рятувальники визволили робітника з-під завалів середньовічної вежі
Чи пережили США свої найкращі часи? Опитування показало різницю в поглядах американців
Чи пережили США свої найкращі часи? Опитування показало різницю в поглядах американців
Лавина на горі Ялунг-Рі в Непалі забрала життя семи осіб
Лавина на горі Ялунг-Рі в Непалі забрала життя семи осіб
Награбовані прикраси з Лувру можуть зникнути назавжди: експерт повідомив найгірший сценарій
Награбовані прикраси з Лувру можуть зникнути назавжди: експерт повідомив найгірший сценарій
Чехія планує зменшити допомогу українцям. Як на це вплинула постанова Кабміну
Чехія планує зменшити допомогу українцям. Як на це вплинула постанова Кабміну

Новини

Відомий телеведучий Євген Синельников стане батьком удруге
Вчора, 15:54
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua