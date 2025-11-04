Рим: рятувальники визволили робітника з-під завалів середньовічної вежі

Чоловіка госпіталізували

У центрі Рима, неподалік Колізею та Римського форуму, обвалилася частина 29-метрової середньовічної вежіTorre dei Conti. Як пише ВВС, за повідомленнями місцевих ЗМІ, одного з робітників, який опинився під завалами, вдалося врятувати після тривалих пошуків, передає «Главком».

Чоловіка витягли з-під завалів о 23:00 за місцевим часом, майже через 12 годин після того, як частина вежі обвалилася. Він був доставлений до лікарні.

Міністерство закордонних справ Румунії підтвердило, що постраждалий – громадянин Румунії, як і ще один робітник, який також потрапив під завали. Один із трьох врятованих наразі перебуває в критичному стані.

Вежа Torre dei Conti була закрита для відвідувань багато років і на момент обвалу перебувала на етапі реставраційних робіт.

Префект Рима Ламберто Джанніні повідомив, що після першого обрушення пожежники встановили захисні конструкції навколо застряглого робітника, і саме ці заходи допомогли його захистити під час другого обрушення, що сталося пізніше.

Башта Конті, або Torre Maggiore, була зведена у 1238 році на замовлення Річарда Конті, брата Папи Інокентія III. Первісно мала облицювання з травертину, яке у XVI столітті використали для будівництва Порта Піа. Колись одна з найвищих веж Риму, сьогодні її висота близько 29 метрів після втрати верхніх ярусів через землетруси.

