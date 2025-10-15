Головна Світ Політика
Суд в Італії скасував рішення про екстрадицію українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків», було затримано в Італії за міжнародним ордером, виданим німецькою прокуратурою
Українець, якого підозрюють у підриві «Північних потоків», заперечує усі звинувачення та відмовляється від екстрадиції до Німеччини

Касаційний суд Італії скасував рішення апеляційного суду про видачу Німеччині українця Сергія Кузнєцова, затриманого 21 серпня за підозрою у причетності до вибухів на газопроводі «Північний потік». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Ansa.

Справу направлено на повторний розгляд, який розглядатиме нова колегія суддів. Під час засідання прокуратура погодилася з одним із аргументів адвоката Ніколи Канестріні щодо неправильної юридичної кваліфікації фактів у європейському ордері на арешт.

Кузнєцова було затримано в Італії за міжнародним ордером, виданим німецькою прокуратурою. Його підозрюють в організації диверсії на «Північному потоці». Сам він заперечує усі звинувачення та відмовляється від екстрадиції до Німеччини. У документі про арешт зазначено, що слідчі вважають Кузнєцова координатором групи диверсантів. Йому інкримінують «антиконституційний саботаж», «умисне спричинення вибуху» та «руйнування будівель». За цими статтями передбачено до 15 років позбавлення волі.

У вересні польські правоохоронці затримали ще одного підозрюваного – громадянина України Володимира З Варшавський окружний суд 1 жовтня відправив його під варту на 100 днів.

Раніше німецькі правоохоронці повідомили про завершення розслідування підриву газопроводів і заявили, що встановили всіх членів диверсійної групи. Ордери на арешт були видані на сімох осіб, серед яких чотири водолази, фахівець із вибухових речовин, шкіпер та Кузнєцов. За даними слідства, ДНК та відбитки підозрюваних збігаються зі зразками, знайденими на яхті «Андромеда», яка перебувала у Балтійському морі під час вибухів.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що видача Німеччині українця, підозрюваного у підриві газопроводів «Північний потік», не відповідає інтересам Польщі. Туск зазначив, що остаточне рішення щодо екстрадиції чоловіка, затриманого під Варшавою наприкінці вересня, ухвалить суд. Водночас він підкреслив, що саме існування таких трубопроводів зробило Європу надмірно залежною від російських енергоресурсів.

Варто зазначити, що Україна не втручається у розслідування проти підозрюваного. Українські консули контактують із заарештованим громадянином України і консультують його, однак остаточне рішення щодо громадянина України буде ухвалювати польський суд.

