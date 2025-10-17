Росіяни збили власний літак над Кримом
Плетенчук: Так відбивали атаки українців, що в результаті змогли збити власний літак
Уночі російські сили протиповітряної оборони під час обстрілу безпілотників помилково збили власний військовий літак. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає «Главком».
«Так відбивали атаки українців, що в результаті змогли збити власний літак вони сьогодні над Кримом. Боротьба триває. У Криму зараз збирають всю інформацію», – сказав Плетенчук.
Речник додав, що внаслідок нічної атаки по Криму почалась пожежа на ще одній нафтобазі росіян.
Зауважимо, уночі 17 жовтня пролунали потужні вибухи у Сімферопольському районі, там спалахнула нафтобаза.
До слова, у ніч на 17 жовтня тимчасово окупований Донецьк атакували безпілотники. За попередньою інформацією, є влучання у склад боєприпасів російської армії.
Читайте також:
Коментарі — 0