Росіяни збили власний літак над Кримом

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Росіяни збили власний літак над Кримом
Окупанти втратили літак
фото: Вікіпедія (ілюстративне)

Плетенчук: Так відбивали атаки українців, що в результаті змогли збити власний літак

Уночі російські сили протиповітряної оборони під час обстрілу безпілотників помилково збили власний військовий літак. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає «Главком».

«Так відбивали атаки українців, що в результаті змогли збити власний літак вони сьогодні над Кримом. Боротьба триває. У Криму зараз збирають всю інформацію», – сказав Плетенчук.

Речник додав, що внаслідок нічної атаки по Криму почалась пожежа на ще одній нафтобазі росіян.

Зауважимо, уночі 17 жовтня пролунали потужні вибухи у Сімферопольському районі, там спалахнула нафтобаза.

До слова, у ніч на 17 жовтня тимчасово окупований Донецьк атакували безпілотники. За попередньою інформацією, є влучання у склад боєприпасів російської армії. 

Теги: Крим літак росіяни

