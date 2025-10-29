У Петербурзі поліція знову затримала вуличний гурт через виконання пісень «іноагентів» (відео)

Учасники одного із затриманих гуртів були неповнолітні

28 жовтня у Росії поліція затримала трьох музикантів кавер-гурту «Рестарт», які виконували пісня «іноагентів» посеред однієї з вулиць Санкт-Петербургу. Інформація про цей інцидент з’явилася в пропагандиських російських ЗМІ. Про це пише «Главком» із посиланням на канал «Бумага».

Пропагандиські канали пишуть, що гурт «Рестарт» не просто виконували пісні російських співаків, а влаштували концерт на підтримку співачки Наоко та інших музикантів із гурту Stoptime. Йдеться про співачку Діану Логінову (Наоко), гітариста Олександра Орлова та барабанщика Владислава Леонтьєва цього гурту, яких затримали в Петербурзі 15 жовтня.

Учасників гурту Stoptime затримали та направили до спецприймальника. У поліції пояснили, що виконання пісень посеред міста було «організацією масового заходу без узгодження з владою». Такаж участь чекала й на гурт «Рестарт», які вирішили підтримати цих музикантів. Гурт відвезли до відділку поліції. Пропагандисти пишуть, що всі музиканти гурту неповнолітні, найстаршому учаснику – 17 років, а наймолодшому – 15 років.

Також у російських ЗМІ повідомляють, що Діану Логінову оштрафували на 30 тис. рублів за протоколом про «дискредитацію» армії через те, що дівчина виконала пісню «іноагентки» Монеточки «Ти солдат». Пізніше Наоко викликали швидку допомогу, коли її із суду забрали до поліції. У відділку їй склали новий протокол про організацію масового скупчення людей, що спричинило порушення громадського порядку.

Раніше «Главком» розповідав про те, у Казахстані російський співак закликав спалити пакет синьо-жовтого кольору. Російський співак туркменського походження Акмаль Ходжаніязов отримав із залу подарунковий пакет у синьо-жовтих кольорах. Однак замість того, щоби прийняти подарунок від шанувальників, співак заявив, що пакет потрібно спалити.