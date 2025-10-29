Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Петербурзі поліція знову затримала вуличний гурт через виконання пісень «іноагентів» (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
У Петербурзі поліція знову затримала вуличний гурт через виконання пісень «іноагентів» (відео)
У Росії поліція затримала трьох музикантів, які виконували пісні «іноагентів»
фото: Telegram/vsyatakayamongayt

Учасники одного із затриманих гуртів були неповнолітні

28 жовтня у Росії поліція затримала трьох музикантів кавер-гурту «Рестарт», які виконували пісня «іноагентів» посеред однієї з вулиць Санкт-Петербургу. Інформація про цей інцидент з’явилася в пропагандиських російських ЗМІ. Про це пише «Главком» із посиланням на канал «Бумага».

Пропагандиські канали пишуть, що гурт «Рестарт» не просто виконували пісні російських співаків, а влаштували концерт на підтримку співачки Наоко та інших музикантів із гурту Stoptime. Йдеться про співачку Діану Логінову (Наоко), гітариста Олександра Орлова та барабанщика Владислава Леонтьєва цього гурту, яких затримали в Петербурзі 15 жовтня.

Учасників гурту Stoptime затримали та направили до спецприймальника. У поліції пояснили, що виконання пісень посеред міста було «організацією масового заходу без узгодження з владою». Такаж участь чекала й на гурт «Рестарт», які вирішили підтримати цих музикантів. Гурт відвезли до відділку поліції. Пропагандисти пишуть, що всі музиканти гурту неповнолітні, найстаршому учаснику – 17 років, а наймолодшому – 15 років.

Також у російських ЗМІ повідомляють, що Діану Логінову оштрафували на 30 тис. рублів за протоколом про «дискредитацію» армії через те, що дівчина виконала пісню «іноагентки» Монеточки «Ти солдат». Пізніше Наоко викликали швидку допомогу, коли її із суду забрали до поліції. У відділку їй склали новий протокол про організацію масового скупчення людей, що спричинило порушення громадського порядку.

Раніше «Главком» розповідав про те, у Казахстані російський співак закликав спалити пакет синьо-жовтого кольору. Російський співак туркменського походження Акмаль Ходжаніязов отримав із залу подарунковий пакет у синьо-жовтих кольорах. Однак замість того, щоби прийняти подарунок від шанувальників, співак заявив, що пакет потрібно спалити.

Читайте також:

Теги: росія росіяни співак іноагент поліція музика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська спілка продавців бензину стала на коліна перед Путіним
Російська спілка продавців бензину стала на коліна перед Путіним
2 жовтня, 13:49
В Алабамі озброєні чоловіки влаштували стрілянину в натовпі
В Алабамі озброєні чоловіки влаштували стрілянину в натовпі: двоє загиблих, 12 поранених
6 жовтня, 02:19
Трьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у шахрайстві
Українська біженка в Польщі організувала шахрайську схему на 4 млн грн
16 жовтня, 15:13
Рішення про тимчасове припинення бойових дій для проведення ремонтів на Запорізькій атомній електростанції Росія ухвалила 17 жовтня
На ЗАЕС почались роботи з ремонту пошкоджених ліній електропередач
18 жовтня, 12:21
Чехія пропонує Словаччині рятівний газовий канал
Чехія пропонує Словаччині «газову допомогу» на тлі прискореної заборони на газ із РФ
21 жовтня, 13:38
Китай отримує від Росії суттєво дешевший газ
Зростаюча залежність Москви від Пекіна: РФ продає газ Китаю дешевше, ніж Європі
30 вересня, 13:47
Емінем виховав трьох доньок: одну біологічну та двох названих
Емінем вдруге стане дідусем. Названа донька репера чекає на первістка
13 жовтня, 16:05
Міжнародний паралімпійський комітет повністю відновив членство Росії
МПК підтвердив: російські окупанти можуть вільно заявлятися на його турніри
14 жовтня, 21:16
Російський співак туркменського походження Акмаль Ходжаніязов зганьбився прямо на сцені
У Казахстані російський співак закликав спалити пакет синьо-жовтого кольору
Вчора, 15:17

Соціум

Польотів стане суттєво менше: Lufthansa скорочує кількість авіарейсів у Європі
Польотів стане суттєво менше: Lufthansa скорочує кількість авіарейсів у Європі
Причетний до воєнних злочинів на Київщині. У РФ ліквідовано підполковника ОМОНу
Причетний до воєнних злочинів на Київщині. У РФ ліквідовано підполковника ОМОНу
Прийом ліків та аутизм: штат Техас подав до суду на Johnson&Johnson
Прийом ліків та аутизм: штат Техас подав до суду на Johnson&Johnson
У Польщі поліція спіймала проросійського депутата на крадіжці в Ikea
У Польщі поліція спіймала проросійського депутата на крадіжці в Ikea
У Петербурзі поліція знову затримала вуличний гурт через виконання пісень «іноагентів» (відео)
У Петербурзі поліція знову затримала вуличний гурт через виконання пісень «іноагентів» (відео)
Незвичайні штрафи у Чехії. Про які заборони варто знати українцям
Незвичайні штрафи у Чехії. Про які заборони варто знати українцям

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua