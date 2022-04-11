Путін втрачає необхідний людський ресурс

Все менше росіян хоче йти служити у власну армію

Мовою оригіналу

В России официально похоронили или публично признали 1276 убитых оккупантов. Похоронки зафиксированы в 874 населённых пунктах.

Напомню: это не безликая статистика – это конкретные имена.

Они важны для того, чтобы выявить, какую часть потерь скрывают и кого конкретно. Ибо данные, которые собирают наши воины с полей либо накапливаются другим способом, включают уже сотни имён, непроявленных в самой России.

Суммарно это даёт представление о том, какой урон понесли те или иные части РФ.

Ещё два дня, и число официально похороненных должно превысить официальные цифры потерь, озвученных Минобороны РФ. Москве придётся что-то решать.

Інфографіка проекту «Ищи своих!»

Число реально похороненных в разы больше. Люди об этом знают.

Из интересного. В России засвечено ещё восемь имён убитых кадыровцев. Сам Кадыров продолжает дондонить о двух убитых, но реальную картину скрывать всё сложнее.

В соседнем с Чечнёй Дагестане признано уже 98 трупов. В Северной Осетии – 42.

Постепенно открывается картина в Бурятии, где уже 63 трупа. Растёт число убитых и в Забайкалье, и в Иркутской области. Я приводил пример из местных пабликов. Там начинают потихонечку осознавать масштаб войны.

Это осознание уменьшает ресурс Путина.

Осталось совсем немного времени, когда он будет вынужден либо проводить мобилизацию, либо в иной форме добровольно-принудительно вовлекать жителей больших городов

ГУР уже приводил цифры на примере Екатеринбурга: сбор наёмников на добровольных началах провалился. Несмотря на то, что в больших городах мало убитых, информация там циркулирует.

Из городов-миллионников наибольшие публичные потери в Волгограде – 9 человек. В Самаре – 6. Реальные, конечно, больше.

Для сравнения: в Башкирии при 43 признанных трупах только 1 из Уфы, в Татарстане только 2 из Казани при 25 убитых. Аналогичные пропорции по Новосибирску, Е-бургу, Красноярску, Краснодару, Воронежу и т.д. В Питере признано 6 убитых. А в Москве – всего два.

Это доказывает, что городской контингент – это спорный ресурс для росармии

Тем временем в России уже десятки сёл, где количество официально (!) похороненных больше, чем в Москве.

Наша армия уже перемолола российскую военную элиту. Пушечное мясо из ОРДЛО заканчивается. Сейчас предстоит битва с ордами из российских провинциалов. После неё у Путина останется в основном неблагонадёжный городской контингент. Которому сейчас активно доносится информация о перспективах в Украине.

Надо выдержать.

Джерело: блог Олексія Копитько

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.