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    Путін втрачає необхідний людський ресурс

    • Олексій Копитько

      радник Міністра оборони

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Реальні втрати окупантів досі важко порахувати - Путін втрачає необхідний людський ресурс
    Реальні втрати окупантів досі важко порахувати
    фото з відкритих джерел

    Все менше росіян хоче йти служити у власну армію

    Мовою оригіналу

    В России официально похоронили или публично признали 1276 убитых оккупантов. Похоронки зафиксированы в 874 населённых пунктах.

    Напомню: это не безликая статистика – это конкретные имена.

    Они важны для того, чтобы выявить, какую часть потерь скрывают и кого конкретно. Ибо данные, которые собирают наши воины с полей либо накапливаются другим способом, включают уже сотни имён, непроявленных в самой России.

    Суммарно это даёт представление о том, какой урон понесли те или иные части РФ.

    Ещё два дня, и число официально похороненных должно превысить официальные цифры потерь, озвученных Минобороны РФ. Москве придётся что-то решать.

    Інфографіка проекту «Ищи своих!»

    Інфографіка проекту «Ищи своих!»

    Число реально похороненных в разы больше. Люди об этом знают.

    Из интересного. В России засвечено ещё восемь имён убитых кадыровцев. Сам Кадыров продолжает дондонить о двух убитых, но реальную картину скрывать всё сложнее.

    В соседнем с Чечнёй Дагестане признано уже 98 трупов. В Северной Осетии – 42.

    Постепенно открывается картина в Бурятии, где уже 63 трупа. Растёт число убитых и в Забайкалье, и в Иркутской области. Я приводил пример из местных пабликов. Там начинают потихонечку осознавать масштаб войны.

    Это осознание уменьшает ресурс Путина.

    Осталось совсем немного времени, когда он будет вынужден либо проводить мобилизацию, либо в иной форме добровольно-принудительно вовлекать жителей больших городов

    ГУР уже приводил цифры на примере Екатеринбурга: сбор наёмников на добровольных началах провалился. Несмотря на то, что в больших городах мало убитых, информация там циркулирует.

    Из городов-миллионников наибольшие публичные потери в Волгограде – 9 человек. В Самаре – 6. Реальные, конечно, больше.

    Для сравнения: в Башкирии при 43 признанных трупах только 1 из Уфы, в Татарстане только 2 из Казани при 25 убитых. Аналогичные пропорции по Новосибирску, Е-бургу, Красноярску, Краснодару, Воронежу и т.д. В Питере признано 6 убитых. А в Москве – всего два.

    Это доказывает, что городской контингент – это спорный ресурс для росармии

    Тем временем в России уже десятки сёл, где количество официально (!) похороненных больше, чем в Москве.

    Наша армия уже перемолола российскую военную элиту. Пушечное мясо из ОРДЛО заканчивается. Сейчас предстоит битва с ордами из российских провинциалов. После неё у Путина останется в основном неблагонадёжный городской контингент. Которому сейчас активно доносится информация о перспективах в Украине.

    Надо выдержать.

    Джерело: блог Олексія Копитько

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти пропаганда війна статистика смерть Україна окупація #stoprussia
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    Путін втрачає необхідний людський ресурс