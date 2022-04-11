Кадиров планує новий наступ на Київ? Радник глави МВС пояснив свіжі заяви «дона»

Росія невдовзі може отримати нового міністра оборони

Слова Рамзана Кадирова про можливий наступ на Київ не стосуються напряму війни в Україні. Про це на Facebook написав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

За словами Денисенка, зараз серед російських еліт розпочалася справжня війна за вплив та посади.

Зокрема, та частина кремлівського керівництва, яка хоче продовження війни, намагається знайти заміну нинішньому очільнику міноборони Росії.

«Партія яструбів, розуміючи, що Шойгу здувся, пробує просунути Кадирова на пост міністра оборони», – пояснив радник голови українського МВС.

Саме тому, упевнений Денисенко, глава Чечні Рамзан Кадиров і почав педалювати тему нового наступу на Київ.

Нагадаємо, раніше Рамзан Кадиров кілька разів заявляв, що нібито перебуває в Україні, проте підтвердження цього не було. Журналісти провели розслідування і з’ясували, що глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров не був в Україні протягом останнього часу, як про це заявляв.

Додамо, що в Україні воювала велика кількість так званих кадирівців. Але після значних втрат вони повернулися додому. Зокрема, під Києвом був ліквідований улюбленець Кадирова, командир 141-го спеціалізованого моторизованого полку Федеральної служби військ національної гвардії РФ полковник Магомед Тушаєв.

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