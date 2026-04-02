Трамп знову націлився на Гренландію

Як Трамп створює привід для гри навколо Гренландії

Повторення рефреном тези «я вас покликав, а ви не прийшли», серед іншого, може бути прелюдією до дуже прагматичних кроків навколо… Гренландії. Так, знову.

У питанні Ормузу Вашингтону зовсім не потрібна військова допомога союзників.

Спроби задіяти європейські та британські сили – виключно політика.

Зараз уже сформульована і публічно закріплена конструкція: коли виникла криза, США нібито покликали НАТО, а НАТО не з’явилося (хоча в установленому порядку ніхто нікого не кликав). Більше того – почало заважати.

Попередній натиск на Гренландію розгортався в контексті «у разі кризи в Арктиці НАТО діятиме єдиним фронтом під егідою США, американцям заздалегідь надано все, що вони захочуть».

Тепер у Трампа є привід розхитувати лінію, що на цих союзників розраховувати не можна, треба брати Гренландію під повний контроль. Пояснення в дусі «це інше!» – на користь бідних.