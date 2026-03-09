Гегсет заявив, що США встановлять умови капітуляції Ірану

Міністр оборони США Піт Гегсет наголосив, що в майбутньому іранські збройні сили будуть розгромлені та втратять бойовий потенціал

Міністр оборони США Піт Гегсет у недільному інтерв’ю програмі «60 хвилин» на телеканалі CBS підтвердив безкомпромісну позицію Вашингтона щодо завершення конфлікту з Іраном, передає «Главком».

За його словами, саме президент Дональд Трамп одноосібно визначатиме формат завершення бойових дій. Гегсет підкреслив, що стратегія США полягає не в пошуку компромісів, а в доведенні противника до стану повної нездатності продовжувати опір.

Очільник Пентагону пояснив, що поняття «беззастережна капітуляція», про яку раніше заявляв Трамп, означає позбавлення Ірану будь-якого вибору. Гегсет зауважив, що настане момент, коли іранські збройні сили будуть фактично розгромлені та втратять бойовий потенціал, незалежно від того, чи визнає це офіційний Тегеран публічно. Міністр наголосив, що умови миру диктуватиме виключно американська сторона, а гордість чи політичні амбіції іранського керівництва не матимуть значення в цьому процесі.

Хоча конкретні деталі майбутніх вимог поки не розголошуються, Гегсет дав зрозуміти, що капітуляція може бути оформлена різними способами, зокрема через особисті переговори. Проте ключовим залишається те, що Трамп не прийматиме жодних зустрічних пропозицій від іранської сторони, орієнтуючись лише на повну перемогу та встановлення власних правил безпеки в регіоні.

Як відомо, асамблея експертів Ірану офіційно обрала Моджтабу Хаменеї на посаду верховного лідера країни.

Це рішення було ухвалене після загибелі його батька, аятоли Алі Хаменеї, який став ціллю американо-ізраїльських ударів 28 лютого. Моджтаба Хаменеї бере на себе керівництво державою у критичний момент масштабної військової операції та внутрішньої дестабілізації.

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.