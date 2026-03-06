Reuters: США та Катар зацікавилися українськими дронами для збиття іранських «шахедів»

Україна під час війни з Росією розробила дешевші способи знищення дронів-камікадзе

Йдеться про безпілотники-перехоплювачі, які можуть стати дешевшою альтернативою ракетам Patriot

США та Катар ведуть переговори з Україною щодо придбання українських безпілотників-перехоплювачів для боротьби з іранськими дронами «шахед». Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

За словами співрозмовника агентства, переговори перебувають на ранній стадії та відбуваються на рівні урядів, а не компаній.

За словами західного дипломата в Перській затоці, цього тижня українська делегація відвідала Доху, де обговорювала з катарськими посадовцями досвід України у протидії дронам. Також делегація побувала в Абу-Дабі.

Одне з джерел повідомило Reuters, що Велика Британія підтримує Україну на ранній стадії переговорів із країнами Перської затоки.

Частину безпілотників потенційно можуть виробляти у межах спільного українсько-британського проєкту Octopus, який займається розробкою дронів-перехоплювачів.

Водночас Служба безпеки України попередила українські компанії не продавати озброєння країнам Близького Сходу без дозволу Києва.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі повідомив, що Київ отримав запит від Сполучених Штатів на конкретну підтримку в захисті від «шахедів» у регіоні Близького Сходу.

«Доручив надати необхідні засоби та забезпечити присутність українських спеціалістів, які можуть гарантувати необхідну безпеку. Україна допомагає партнерам, які допомагають нашій безпеці, захисту життів наших людей», – написав президент.

Reuters зазначає, що потреба в таких системах виникла на тлі ескалації на Близькому Сході. Після початку ударів США та Ізраїлю по Ірану Тегеран запустив сотні ракет і безпілотників по країнах Перської затоки.

Більшість із них вдалося перехопити за допомогою американських систем ППО Patriot, однак використання таких ракет є дуже дорогим.

Як повідомлялось, Україна готова постачати дрони-перехоплювачі та ділитися унікальним бойовим досвідом із країнами Близького Сходу в обмін на дефіцитні ракети до систем Patriot.

Зеленський повідомив, що мав консультацію з головнокомандувачем, начальником Генштабу, міністром оборони, військовими, менеджментом та розвідкою. «Ми чітко зрозуміли, яка кількість (ракет, – «Главком») нам потрібна і яку кількість ми можемо додатково дуже швидко виробляти, якщо буде у нас такий діалог з нашими партнерами. А, окрім цього, ми дамо точно експертизу для захисту цивільних і, до речі, для захисту нафтової інфраструктури», – додав презмдент.