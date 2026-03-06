Головна Світ Політика
search button user button menu button

Reuters: США та Катар зацікавилися українськими дронами для збиття іранських «шахедів»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Reuters: США та Катар зацікавилися українськими дронами для збиття іранських «шахедів»
Україна під час війни з Росією розробила дешевші способи знищення дронів-камікадзе
фото: Reuters

Йдеться про безпілотники-перехоплювачі, які можуть стати дешевшою альтернативою ракетам Patriot

США та Катар ведуть переговори з Україною щодо придбання українських безпілотників-перехоплювачів для боротьби з іранськими дронами «шахед». Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

За словами співрозмовника агентства, переговори перебувають на ранній стадії та відбуваються на рівні урядів, а не компаній.

За словами західного дипломата в Перській затоці, цього тижня українська делегація відвідала Доху, де обговорювала з катарськими посадовцями досвід України у протидії дронам. Також делегація побувала в Абу-Дабі.

Одне з джерел повідомило Reuters, що Велика Британія підтримує Україну на ранній стадії переговорів із країнами Перської затоки.

Частину безпілотників потенційно можуть виробляти у межах спільного українсько-британського проєкту Octopus, який займається розробкою дронів-перехоплювачів.

Водночас Служба безпеки України попередила українські компанії не продавати озброєння країнам Близького Сходу без дозволу Києва.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі повідомив, що Київ отримав запит від Сполучених Штатів на конкретну підтримку в захисті від «шахедів» у регіоні Близького Сходу.

«Доручив надати необхідні засоби та забезпечити присутність українських спеціалістів, які можуть гарантувати необхідну безпеку. Україна допомагає партнерам, які допомагають нашій безпеці, захисту життів наших людей», – написав президент.

Reuters зазначає, що потреба в таких системах виникла на тлі ескалації на Близькому Сході. Після початку ударів США та Ізраїлю по Ірану Тегеран запустив сотні ракет і безпілотників по країнах Перської затоки.

Більшість із них вдалося перехопити за допомогою американських систем ППО Patriot, однак використання таких ракет є дуже дорогим.

Як повідомлялось, Україна готова постачати дрони-перехоплювачі та ділитися унікальним бойовим досвідом із країнами Близького Сходу в обмін на дефіцитні ракети до систем Patriot. 

Зеленський повідомив, що мав консультацію з головнокомандувачем, начальником Генштабу, міністром оборони, військовими, менеджментом та розвідкою. «Ми чітко зрозуміли, яка кількість (ракет, – «Главком») нам потрібна і яку кількість ми можемо додатково дуже швидко виробляти, якщо буде у нас такий діалог з нашими партнерами. А, окрім цього, ми дамо точно експертизу для захисту цивільних і, до речі, для захисту нафтової інфраструктури», – додав презмдент.

Читайте також:

Теги: дрон переговори Іран Катар безпілотник США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Макрон вважає, що Європа повинна протистояти Трампу в питаннях торгівлі та технологій
Франція закликає ЄС готуватися до нового торговельного протистояння зі США
10 лютого, 14:24
Армія КНДР на війні проти України опанувала дрони та РЕБ – розвідка
Армія КНДР на війні проти України опанувала дрони та РЕБ – розвідка
14 лютого, 11:54
Сенатор-республіканець закликав США надати Україні далекобійні ракети Tomahawk
Сенатор-республіканець закликав США надати Україні далекобійні ракети Tomahawk
14 лютого, 23:39
Помічний Путіна Володимир Мединський очолить російську делегацію на переговорах у Женеві
ЗМІ: Швейцарія гарантувала безпечний проліт делегації РФ до Женеви
16 лютого, 02:46
ЗСУ знищили північнокорейську установку
Північнокорейська «диво-зброя» згоріла на Луганщині після удару українських дронів
16 лютого, 19:46
Під час розбору завалів у зруйнованій вибухом будівлі військової комендатури вже знайшли 3-х загиблих
Смертельний вибух у Ленінградській області: військова комендатура окупантів перетворилася на руїни
17 лютого, 15:37
Глава держави додав, що йдеться не лише про територію, а й про людей, цінності та безпеку країни
Зеленський розповів про позиції України, США та Росії у територіальному питанні
19 лютого, 02:50
Вибухи на Близькому Сході, заяви США про війну з Іраном: головне за ніч
Вибухи на Близькому Сході, заяви США про війну з Іраном: головне за ніч
3 березня, 05:25
Президент заявив, що іранський режим намагається втягнути у війну весь регіон
Зеленський та емір Катару обговорили ситуацію на Близькому Сході
3 березня, 19:44

Політика

Трамп звільнив міністерку внутрішньої безпеки після скандалів з імміграційними рейдами
Трамп звільнив міністерку внутрішньої безпеки після скандалів з імміграційними рейдами
Reuters: США та Катар зацікавилися українськими дронами для збиття іранських «шахедів»
Reuters: США та Катар зацікавилися українськими дронами для збиття іранських «шахедів»
США заявили, що не розширюють військові цілі в Ірані
США заявили, що не розширюють військові цілі в Ірані
Угорщина взяла в заручники працівників «Ощадбанку»: заява МЗС
Угорщина взяла в заручники працівників «Ощадбанку»: заява МЗС
«У нас не було вибору». Трамп про операцію проти Ірану
«У нас не було вибору». Трамп про операцію проти Ірану
Ізраїль оголосив новий етап операції проти Ірану
Ізраїль оголосив новий етап операції проти Ірану

Новини

Зеленський запропонував арабським країнам угоду. США визначились із завершенням війни. Головне за 5 березня 2026
Вчора, 21:00
Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
4 березня, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
4 березня, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
3 березня, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
3 березня, 05:59

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua