США помилково вдарили по школі в Ірані: деталі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
США помилково вдарили по школі в Ірані: деталі
Удар по школі в Ірані став наслідком збою розвідданих
фото: daycom

Помилка під час визначення цілі обернулася трагедією

Удар по школі в іранському місті Мінаб, унаслідок якого загинули щонайменше 175 людей, став результатом помилки американської розвідки. До такого висновку дійшло внутрішнє розслідування Пентагону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The New York Times.

За інформацією видання, 28 лютого ракета «Томагавк» влучила в початкову школу Шаджара Тайєбех. Удар здійснило Центральне командування США в межах атаки на розташовану поруч військово-морську базу Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Школа розташована в одному кварталі з цією базою. У минулому будівля дійсно входила до військового комплексу, однак ще між 2013 та 2016 роками її відгородили та переобладнали під навчальний заклад.

Як зазначається у розслідуванні, розвідувальне управління Міністерства оборони США передало об’єкт як військову ціль, використавши застарілі дані. Офіцери Центрального командування не перевірили актуальність інформації перед завданням удару.

Супутникові знімки, які проаналізувало видання, свідчать, що будівля давно функціонувала як школа. На території не було сторожових веж, а також було облаштовано кілька громадських входів і дитячі майданчики з яскравими стінами.

Наразі слідчі з’ясовують, чому застарілі розвіддані не були перевірені, чи мало розвідувальне управління актуальну інформацію про об’єкт та хто саме несе відповідальність за помилку.

Попри результати внутрішнього розслідування, президент США Дональд Трамп раніше публічно заперечував причетність американської сторони до атаки.

«На мою думку, виходячи з того, що я бачив, це зробив Іран. Як ви знаєте, вони дуже неточні зі своїми боєприпасами. У них взагалі немає точності», – заявив він журналістам.

Нагадаємо, що війна навколо Ірану та блокада Ормузької протоки несподівано спричинили глобальний дефіцит сірки – важливого ресурсу для виробництва добрив, хімікатів, металів і напівпровідників. 

Теги: США Іран війна

