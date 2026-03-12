«Це відплата». Глава Пентагону назвав мету війни з Іраном

Піт Гегсет просуває жорстку концепцію війни без ідеї демократії

Міністр війни США Піт Гегсет заявив, що операція проти Ірану має стати відплатою за напади на американців. За його словами, нинішня кампанія повинна суттєво відрізнятися від попередніх воєн США на Близькому Сході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на матеріал журналіста Ґреґа Джаффе у The New York Times.

За даними видання, Гегсет пояснює мету нинішніх дій США не захистом демократії чи державотворенням, а безпосередньою відплатою ворогам. «Їхня війна проти американців стала нашою відплатою», – заявив він.

Міністр оборони також описав характер операції максимально жорстко. За його словами, американські сили мають «цілодобово сипати смерть і руйнування з неба». Саме так, за інформацією The New York Times, Гегсет сформулював основну ідею військової кампанії.

Як зазначає видання, назву операції – «Епічна лють», міністр також затвердив особисто. Раніше Пентагон обирав для військових кампаній назви на кшталт «Непохитна свобода». За даними журналістів, нова назва навмисно підкреслює риторику відплати та відхід від попередніх підходів американської військової політики.

У Пентагоні Гегсет заявив, що нинішня операція не повинна повторювати підходи початку 2000-х років. «Це не 2003 рік. Це не нескінченне державотворення», – сказав він.

За інформацією The New York Times, міністр війни переконаний, що саме орієнтація на «високі ідеали» стала однією з причин невдач США у війнах в Іраку та Афганістані. На його думку, головна сила армії полягає не у моральних цілях, а у здатності знищувати ворога.

Журналіст Ґреґ Джаффе зазначає, що така позиція сформувалася у Гегсета після особистого досвіду служби. У 2005 році він добровільно вирушив до Іраку після того, як прочитав про теракт, унаслідок якого загинули 18 дітей. Тоді він говорив про боротьбу зі злом і моральний обов’язок.

Після повернення зі служби Гегсет активно підтримував стратегію генерала Девіда Петреуса, яка передбачала захист мирного населення, відбудову міст і співпрацю з місцевими лідерами. Однак, за словами журналіста, згодом його погляди суттєво змінилися.

Критики такого підходу попереджають, що повна відмова від моральної складової війни може мати серйозні наслідки для військових. На їхню думку, солдати, які воюють без чітко сформульованої мети, можуть залишитися наодинці з психологічним тягарем після завершення конфлікту.

Раніше Пентагон вирішив не допускати фотокореспондентів на брифінги щодо війни США та Ізраїлю проти Ірану після публікації фотографій міністра оборони США Піта Гегсета, які його команда визнала «невдалими».