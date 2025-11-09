Весна принесе Кремлю немало сюрпризів

За підсумками зустрічей Трампа з лідерами країн Центральної Азії

По-перше, у ЗМІ активно розкручують цитату президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва про те, що Путін нібито проявив вражаючу гнучкість, погодившись припинити вогонь на ЛБС у разі виходу України з Донецької області. Мовляв, більше поступок чекати не варто, тому що Путін не зможе піти проти громадської думки у Росії.

Зрозуміло, чому лідер Казахстану робить такі заяви (незалежно від реальних намірів Путіна). У нього 7 тис. км спільного кордону з Росією. Казахстан не відмовляв собі у задоволенні заробити на обході санкцій. Однак зараз декларує поглиблення політичних і економічних зв'язків із США.

Починаючи від раніше оформленої угоди щодо американських локомотивів (4,2 ярда), до свіжих домовленостей щодо родовища вольфраму та інших мінералів (заявлено 17+ ярдів). Плюс намір приєднатися до «Угод Авраама» (що вже засудив ХАМАС). Додає пікантності, що американські локомотиви можуть стати основою логістики китайських вантажів по альтернативному Росії маршруту.

Все це вже ревно сприймається у РФ, тому словесними реверансами ситуацію пом'якшують. Однак Токаєву і всім іншим треба пам'ятати: Північний Казахстан досі залишається мирною казахською територією виключно тому, що російська армія загрузла в Україні. Навіть у риторики повинні бути межі. Хоча у випадку з Трампом меж немає: Токаєв назвав його «посланим згори» великим лідером, планеті пощастило. По-друге, після монархій Затоки, Японії та Кореї, оголошено про чергову космічну угоду Трампа, цього разу – з Узбекистаном.

У найближчі три роки Узбекистан, за словами Трампа, повинен вкласти у США $35 ярдів. А потім протягом 10 років – ще $100 ярдів. Разом – $135 млрд. Поки що це виглядає так само «грандіозно», як і закупівлі Європою вуглеводнів у США на $750 млрд плюс $600 ярдів інвестицій. Адже ВВП Узбекистану до кінця 2025 року оцінюється в $130 млрд. Однак економіка країни зростає, там величезна кількість молоді. Зв'язки з Америкою можуть мати тонізуючий ефект і зіграти на контрасті з Росією. А скільки трильйонів зараз заявлено – справа життєва.

Напевно, у РФ почнуться крики в дусі «раз у Ташкента стільки грошей, нехай вкладає їх у РФ, інакше виженемо всіх мігрантів!». Лаврова я вже цитував: Росія явно стурбована спробами «відірвати» Кавказ і ЦА, але мало що може протиставити, крім прямих погроз... А тепер знову поглянемо у цілому.

Швеція і Фінляндія у НАТО. Прем'єр Швеції прямо каже: Балтика – наше море, треба перейти до довгострокового утримання Москви за парканом. Молдова намагається виплутатися. Сигнал про закриття «Російського дому» – у цей кошик. Хоча питання «ПМР» як і раніше висить. Кавказ російську зашморг значно послабив. Алієв днями заявив про перехід армії на стандарти НАТО.

Центральна Азія економічно і політично вбудовується у неросійські проєкти. Тому що Росія особливо запропонувати нічого не може. Тільки зброю, військовий досвід і традиційну галіматью про зловредних англосаксів. А також може погрожувати. Але це лише мотив шукати баланси.

Все це – прямий наслідок подій з лютого 2022 року. Стратегічний «геній» Путіна сліпучий. Ще мінімум пів року війни, на які налаштовується Кремль, і результати можуть стати ще більш приголомшливими. Кремлю вже не вдалося одним ходом перекласти закордонні активи «Лукойлу» з однієї кишені в іншу. До весни ще може бути чимало сюрпризів. Росіянам, які розраховують на щось після Путіна, треба поспішати.