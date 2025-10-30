Головна Країна Події в Україні
У декількох областях пролунали вибухи під час тривоги

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У декількох областях пролунали вибухи під час тривоги
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На Вінниччині ворог атакує критичну інфраструктуру

Російська терористична армія атакує Україну дронами та ракетами. У кількох областях пролунали вибухи. Про це повідомляє «Главком».

За даними місцевих видань, в Івано-Франківську та у Бурштині на Франківщині було чутно звуки вибухів. Також вони пролунали у Дніпрі, на Хмельниччині.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Також перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна повідомила, що на Вінниччині ворог атакує критичну інфраструктуру. Вона закликала до відбою повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня російська терористична армія завдала комбінованого удару по Запоріжжю. Внаслідок чого поранено людей.

Зокрема, у ніч на 30 жовтня Росія здійснила чергову атаку на Київщину за допомогою дронів. Внаслідок ворожого обстрілу у Борисполі постраждала 36-річна жінка, яка отримала термічні опіки обличчя та долонь, а також різані рани передпліччя та гомілки.

Теги: вибух війна

