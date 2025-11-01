Головна Думки вголос Віктор Небоженко
search button user button menu button
Віктор Небоженко Політолог, соціолог

Венесуела. Новий виклик для Трампа

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чи зможе Трамп розхитати союзників Росії та Китаю?
колаж: glavcom.ua/фото: depositphotos.com

Назріває симетрична ситуація

США готова до жорсткої деконструкції авторитарного режиму Мадуро у Венесуелі, в якій занадто глибоко засіли Росія і Китай. У цьому США підтримує і внутрішня опозиція Венесуели, яка зневірилася власними силами скинути Мадуро.

Авторитарний режим сподівається утриматися при владі за допомогою Росії та Китаю. Модуро звернувся за військовою та фінансовою допомогою до Кремля, розраховуючи отримати нову військову техніку, ракети та засоби ППО. Це новий виклик для Трампа, який напевно загострить відносини США з Росією.

Нарешті для американців стане ясно, що ні Росія, ні Китай не збираються просто зупинятися у своїй агресії проти України. Вони легко знайдуть нових ворогів Америки не тільки в Європі, але і на інших континентах.

У результаті, США повинні будуть підтримувати Україну у боротьбі проти путінської Росії, а Росія і Китай будуть підтримувати Венесуелу і Кубу у боротьбі проти США.

Куба – наступна після Венесуели. Чому наступна на зміну режиму – Куба? Не випадково глава Держдепу Рубіо – виходець з Куби. Йому легше буде переконати Трампа, що Куба готова до зміни влади і буде тільки дякувати США і Трампу.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Китай Венесуела США Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони атакували хімічний завод у Ставропольському краю
Дрони атакували хімічний завод у Ставропольському краю
29 жовтня, 03:59
Китай не зацікавлений у перемозі України над РФ – Зеленський
Китай не зацікавлений у перемозі України над РФ – Зеленський
23 жовтня, 18:08
РФ знову обстріляли Київ, внаслідок атаки на багатоповерхівки столиці впали БпЛА
У Києві на балкони багатоповерхівок впали два шахеди, які не здетонували (фото)
23 жовтня, 11:03
Окупанти вдарили по енергооб'єкту на Чернігівщині
Удар по енергетичній інфраструктурі Чернігівщини, атака на Харків: головне за ніч
21 жовтня, 05:53
Зеленський: Найголовніше зараз – це захистити якнайбільше життів, гарантувати безпеку для України й посилити всіх нас у Європі
Зеленський обговорив з європейськими партнерами зустріч з Трампом
18 жовтня, 03:43
Купівля вживаних машин з КНР знизилася
В Україні набирає популярності китайський автопром
14 жовтня, 11:46
25 вересня Титов вручив чек на 1 млн рублів директору асоціації «Міська рада ветеранів СВО» міста Набережні Челни
Легендарний ексфутболіст московського «Спартака» потрапив до бази «Миротворця»
7 жовтня, 22:12
Візит фінського лідера до Сполучених Штатів запланований на 9-10 жовтня
Президент Фінляндії їде до Трампа говорити про війну в Україні
7 жовтня, 07:53
Перша леді США опублікувала у соцмережах цікаве відео
Перша леді із пікселів: соцмережі обговорюють, навіщо Меланії Трамп цифровий двійник
3 жовтня, 14:01

Віктор Небоженко

Венесуела. Новий виклик для Трампа
Венесуела. Новий виклик для Трампа
Розпаду Росії не буде. І ось чому
Розпаду Росії не буде. І ось чому
Хто кого використовує: Китай Путіна чи навпаки?
Хто кого використовує: Китай Путіна чи навпаки?
Історичний результат саміту ШОС у Китаї. Ні слова про Україну
Історичний результат саміту ШОС у Китаї. Ні слова про Україну
Трамп сам дав Китаю карти для великої гри
Трамп сам дав Китаю карти для великої гри
Путін програв війну і тягне Росію у прірву
Путін програв війну і тягне Росію у прірву

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua