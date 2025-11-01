Венесуела. Новий виклик для Трампа

Назріває симетрична ситуація

США готова до жорсткої деконструкції авторитарного режиму Мадуро у Венесуелі, в якій занадто глибоко засіли Росія і Китай. У цьому США підтримує і внутрішня опозиція Венесуели, яка зневірилася власними силами скинути Мадуро.

Авторитарний режим сподівається утриматися при владі за допомогою Росії та Китаю. Модуро звернувся за військовою та фінансовою допомогою до Кремля, розраховуючи отримати нову військову техніку, ракети та засоби ППО. Це новий виклик для Трампа, який напевно загострить відносини США з Росією.

Нарешті для американців стане ясно, що ні Росія, ні Китай не збираються просто зупинятися у своїй агресії проти України. Вони легко знайдуть нових ворогів Америки не тільки в Європі, але і на інших континентах.

У результаті, США повинні будуть підтримувати Україну у боротьбі проти путінської Росії, а Росія і Китай будуть підтримувати Венесуелу і Кубу у боротьбі проти США.

Куба – наступна після Венесуели. Чому наступна на зміну режиму – Куба? Не випадково глава Держдепу Рубіо – виходець з Куби. Йому легше буде переконати Трампа, що Куба готова до зміни влади і буде тільки дякувати США і Трампу.