ЄС пояснив, чи зможе Путін потрапити в Угорщину попри санкції

За словами речниці ЄС, активи Путіна заморожені, але заборони на його в'їзд до Євросоюзу немає

Російський диктатор Володимир Путін зможе поїхати в Будапешт на зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом. Санкції проти РФ не забороняють кремлівському очільнику перетинати кордони країн ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Речниця ЄС Аніта Гіппер заявила, що активи Путіна заморожені, але заборони на його в'їзд до Євросоюзу немає, оскільки плани саміту США-Росія в Угорщині реалізуються. Представники ЄС привітали анонсовану зустріч між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним, якщо це може допомогти встановити мир в Україні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер повідомив, що вони домовилися про зустріч у Будапешті, аби обговорити завершення російсько-української війни.

Американський президент назвав розмову з очільником Кремля «дуже продуктивною». За словами Трампа, наступного тижня відбудеться зустріч радників високого рівня. Делегацію очолить державний секретар Марко Рубіо разом з іншими особами, які будуть призначені пізніше. Водночас місце зустрічі ще не було визначено.

До слова, помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що телефонна розмова між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом відбулася за ініціативою російської сторони. За словами Ушакова, під час бесіди Путін наголосив, що можливі поставки Україні ракет Tomahawk начебто не вплинуть на ситуацію на фронті, однак завдадуть серйозної шкоди відносинам між Росією та США, а також перспективам мирного врегулювання.

Як повідомлялося, Угорщина готова забезпечити в'їзд російського диктатора Володимира Путіна до Будапешта для участі в запланованому саміті з президентом США Дональдом Трампом.