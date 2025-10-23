Нафтокомпанії Індії переглядають умови купівлі нафти у Росії – Reuters

Індійські нафтопереробні заводи переглядають контракти з Росією після санкцій США

Державні нафтопереробні компанії Індії перевіряють свої документи, пов'язані з торгівлею нафтою з Росією, щоб гарантувати відсутність прямих поставок палива російськими компаніями «Лукойл» та «Роснефть» на тлі останніх санкцій США проти РФ. Про це пише «Главком» посилаючись на агентство Reuters.

У середу США анонсували новий пакет антиросійських санкцій, в рамках нього було введено заходи проти «Роснефти», «Лукойлу» та їхніх дочірніх компаній. Як заявили у Вашингтоні, запровадження нових санкцій обумовлено тим, що Москва не має бажання вести мирні перемовини із Україноою.

«Державні нафтопереробні компанії Індії переглядають свої документи з торгівлі нафтою з Росією, щоб гарантувати відсутність прямих поставок палива від «Роснефти» та «Лукойл» після того, як обидві компанії потрапили під санкції США», – повідомляє агентство з посиланням на джерело.

Раніше президент США Дональд Трамп говорив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв незабаром припинити купувати нафту в Росії. Президент США Дональд Трамп розповів журналістам у Білому домі про свою нещодавню розмову з прем'єр-міністром Індії Наредном Моді. За словами Трампа, Індія купуватиме менше нафти у Росії.

До слова, торговельна напруга між США та Індією досягла нового піку після того, як президент США Дональд Трамп знову пригрозив Нью-Делі збереженням «величезних мит», якщо країна не припинить імпортувати російську нафту.