Головна Світ Політика
search button user button menu button

США, Єгипет, Катар та Туреччина підписали документ щодо припинення вогню у Газі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
США, Єгипет, Катар та Туреччина підписали документ щодо припинення вогню у Газі
Американський лідер назвав угоду між Ізраїлем та ХАМАСом «найскладнішою»
фото: Getty Images

Документ було підписано під час саміту в Єгипті

Президент США Дональд Трамп разом з представниками Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ щодо угоди про припинення вогню в Газі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters та CNN.

Підписання відбулося під час саміту в єгипетському місті Шарм-еш-Шейх. Президент США подякував за досягнення того, що, на його думку, було «найскладнішою» угодою.

«Я думав, що це, ймовірно, буде найскладнішим, і, можливо, з усіх боків так і було, але у нас було багато талановитих людей. У нас був дивовижний набір талантів, і нам допомогли, зокрема, країни, представлені за цим столом», – сказав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп прибув з Ізраїлю до єгипетського міста Шарм-еш-Шейх для того, аби взяти участь у саміті разом зі світовими лідерами, присвяченому завершенню війни в Газі. Світові лідери обговорювали подальші кроки в рамках мирного плану, запропонованого раніше Трампом. Раніше Ізраїль і угруповання ХАМАС за посередництва США, Катару і Туреччини домовилися про припинення вогню, звільнення заручників, яких ХАМАС утримував більш як два роки, і відведення ізраїльських військ з ряду позицій в Газі.

План Трампа передбачає, що ХАМАС буде роззброєний, що Газа буде управлятися тимчасовим перехідним палестинським урядом, що складається з аполітичних технократів – за підтримки Міжнародних стабілізаційних сил, створених під егідою США у співпраці з арабськими та міжнародними партнерами для негайного розгортання в секторі. Якщо ж ХАМАС відмовиться від виконання угоди, її все одно втілять на «вільних від терору територіях», переданих стабілізаційним силам ізраїльською армією.

Попри відсутність остаточних домовленостей, президент США, виступаючи в ізраїльському Кнесеті, висловив упевненість в тому, що війна не поновиться.

Читайте також:

Теги: Єгипет Дональд Трамп сектор Гази

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для того, щоб встановити стабільний і міцний мир, нині необхідно тиснути на Росію, пояснює свою позицію Джон Гербст
Коли закінчиться війна і що зупинить Путіна? Експосол США в Україні дав відповідь
14 вересня, 21:16
Король Великої Британії Чарльз та президент США Дональд Трамп у кареті
Трамп прибув на зустріч з британським королем Чарльзом III
17 вересня, 15:17
За словами Келлога, Трамп намагається дати дипломатії всі шанси
Келлог пояснив, чому Трамп постійно дає «два тижні» Путіну
20 вересня, 04:38
Трамп: Людей вбивають без жодної причини. Їхня економіка (Росії) котиться до біса. Вони піддають бомбардуванню все
Атака на НПЗ у Росії, нові заяви Трампа: головне за ніч
26 вересня, 05:44
Безпілотники атакували Афіпський НПЗ у ніч з 25 на 26 вересня
Reuters пояснив, чому Трамп нервує через удари по російським НПЗ
27 вересня, 00:37
Створення статуї профінансували криптоінвестори
Золоту статую Трампа з біткоїном у руках встановлено біля Капітолію (фото)
18 вересня, 08:59
Канада сподівається привабити іноземних фахівців
Канада отримала унікальний шанс зупинити «відтік мізків»: усе через Трампа
25 вересня, 16:36
Олена Зеленська та Меланія Трамп обговорили важливість захисту спільних цінностей
Зустріч Олени Зеленської та Меланії Трамп, нові правила військового обліку. Головне за 25 вересня
25 вересня, 21:11
Зеленський зауважив, що розмова з Трампом була «дуже продуктивна»
Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом
11 жовтня, 16:21

Політика

США, Єгипет, Катар та Туреччина підписали документ щодо припинення вогню у Газі
США, Єгипет, Катар та Туреччина підписали документ щодо припинення вогню у Газі
«Кульгавий» підводний човен РФ викликав насмішки НАТО
«Кульгавий» підводний човен РФ викликав насмішки НАТО
Польща звинуватила російське подружжя у шпигунстві та підготовці диверсій
Польща звинуватила російське подружжя у шпигунстві та підготовці диверсій
Трамп прибув на мирний саміт у Єгипет, присвячений завершенню війни в Газі
Трамп прибув на мирний саміт у Єгипет, присвячений завершенню війни в Газі
Словенія профінансує закупівлю американської зброї для України
Словенія профінансує закупівлю американської зброї для України
Поляки розраховують на допомогу однієї країни, якщо Росія нападе: результати опитування
Поляки розраховують на допомогу однієї країни, якщо Росія нападе: результати опитування

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
Вчора, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
Вчора, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua