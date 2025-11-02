СБУ залучає подвійних агентів для викриття колаборантів, які працюють на ФСБ – The Telegraph

Подвійні агенти СБУ систематично відгукуються на пропозиції про «роботу» від ФСБ, що з’являються у телеграм-каналах

Росія намагається створити ілюзію існування внутрішнього «руху опору» проти української влади

Служба безпеки України активно використовує подвійних агентів для виявлення колаборантів, які погоджуються співпрацювати з російськими спецслужбами та готувати диверсії на підконтрольній Києву території. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

Видання наводить історію Андрія – подвійного агента, який систематично відгукується на пропозиції про «роботу» від ФСБ, що з’являються у телеграм-каналах. Погоджуючись на співпрацю, він імітує виконання завдань, щоб допомогти СБУ вийти на справжніх диверсантів.

В одному з випадків Андрій на замовлення ФСБ виготовив муляж вибухівки та залишив його у визначеному місці. Згодом цей предмет забрав справжній агент ФСБ, який мав підірвати його у людному місці. Саме в цей момент диверсанта затримали співробітники СБУ, попереджені Андрієм заздалегідь.

Як зазначає The Telegraph, Росія намагається створити ілюзію існування внутрішнього «руху опору» проти української влади. Для цього ФСБ використовує громадян, які погоджуються виконувати замовлення в обмін на гроші. Подвійні агенти, такі як Андрій, першими реагують на подібні оголошення, вводячи російські спецслужби в оману, щоб викрити справжніх виконавців.

За словами Андрія, співробітники ФСБ, з якими йому доводилося мати справу, загалом професійні, але часто мають спотворене уявлення про українські реалії.

«Іноді складається враження, що вони уявляють собі наше життя не за розвідувальними даними, а так, ніби подивилися низькобюджетний бойовик або новини про Україну по російському телебаченню», – розповів агент.

Як повідомлялося, контррозвідка та слідчі Служби безпеки України затримали у Києві зарубіжного агента ФСБ. Ним виявився завербований росіянами колишній військовий інструктор із однієї з європейських країн.

За матеріалами справи, цей іноземець передавав ворогу службову інформацію про Сили оборони України та готувався до вчинення терактів.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція затримали агента ФСБ, який отримав завдання підпалити будівлю Інституту національної памʼяті у центрі Києва. Зазначається, що за інструкцією російської спецслужби чоловік мав вилити пальне на вікно будівлі, підпалити його і зафіксувати загоряння на телефонну камеру.