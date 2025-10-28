Головна Світ Політика
Шойгу взявся заспокоювати росіян через атаки БпЛА

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Секретар Радбезу РФ повідомив про зростання загроз від атак безпілотників
фото з відкритих джерел

Секретар Ради безпеки РФ визнав пошкодження об'єктів ПЕК, але стверджує, що вони не несуть «серйозних збитків»

Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив, що пошкодження, спричинені атаками безпілотників на об'єкти паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) Росії, нібито не можуть дестабілізувати внутрішню обстановку в країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Що стосується пошкоджень, так, вони є, але вони досить оперативно ліквідуються. І будь-яких серйозних збитків або внеску в дестабілізацію обстановки в країні з паливом, зі збиральною кампанією, з опалювальним сезоном вони, звичайно, не несуть і не можуть нести», – заявив Шойгу журналістам у вівторок.

Шойгу прибув до Нижнього Новгорода, де провів нараду, присвячену питанням захисту критично важливих об'єктів від нібито «терористичних зазіхань в умовах СВО».

Секретар Радбезу РФ також повідомив, що, крім зростання загроз від атак безпілотників, зросла й кількість людей, які «вербуються спеціальними службами України і не тільки для вчинення різного диверсійного акту».

За його словами, для ліквідації цих загроз проводиться «цілий комплекс заходів: інженерний захист потенційно небезпечних об'єктів, це, безумовно, кіберзахист із перешкоджанням проникнення в систему управління, це захист об'єктів на транспорті».

Нагадаємо, попри гучні заяви російського уряду про «повний контроль» над ситуацією на внутрішньому ринку нафтопродуктів, паливна криза в Росії не лише поширюється, а й має серйозні наслідки для сусідніх країн. Міністр енергетики РФ Сергій Цивільов повідомив, що забезпечення потреб громадян є «абсолютним пріоритетом», а стабільність підтримується «в ручному режимі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

СЗР зазначає, що цей «ручний режим» управління вже призвів до нестабільності на місцях. У Криму російські військові на блокпостах почали конфісковувати бензин у цивільних, відливаючи по кілька літрів пального. У Луганській області паливна криза спровокувала появу «чорного ринку» талонів на бензин, де місцеві комунальні служби перепродають їх за завищеними цінами.

