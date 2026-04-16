США вичерпали запаси зброї? Трамп залучив автогігантів до ВПК

Єгор Голівець
США розширили виробництво озброєнь через цивільні компанії
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Пентагон оцінив нестачу озброєнь і розпочав переговори з автоконцернами щодо виробництва боєприпасів і техніки

США розпочали переговори з великими промисловими компаніями щодо залучення їхніх потужностей до виробництва озброєння на тлі виснаження оборонних запасів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Wall Street Journal.

Американські оборонні чиновники обговорюють із бізнесом можливість розширення виробництва боєприпасів і військової техніки за рахунок цивільної промисловості. Йдеться, зокрема, про компанії General Motors та Ford Motor.

Переговори мають попередній характер і охоплюють широкий спектр питань: від можливості швидкого перепрофілювання заводів до наявних бар’єрів у сфері контрактів і державних закупівель. У Вашингтоні також оцінюють, чи здатні цивільні виробники оперативно перейти на виконання оборонних замовлень.

У матеріалі зазначається, що причиною таких кроків стало виснаження запасів озброєння через тривалі конфлікти, зокрема війну в Україні та загострення на Близькому Сході. У Пентагоні вважають, що можливостей традиційних оборонних підрядників може бути недостатньо для швидкого нарощування виробництва.

До обговорень також залучили інші великі компанії, зокрема GE Aerospace та Oshkosh Corporation. В американському Міноборони підкреслюють, що головна мета ініціативи: оперативно розширити оборонно-промислову базу та забезпечити військову перевагу.

Цю ініціативу вже порівнюють із практикою часів Другої світової війни, коли автомобільні концерни масово переходили на виробництво військової техніки.

Очікується, що новий оборонний бюджет США, який може сягнути $1,5 трлн, передбачатиме значні інвестиції у виробництво боєприпасів і безпілотників.

Нагадаємо, що США під час переговорів у Ісламабаді запропонували Ірану повністю відмовитися від збагачення урану на 20 років. Вашингтон наполягав на довгостроковому обмеженні ядерної програми Тегерана як ключовій умові можливих домовленостей.

Втім Іран відкинув цю пропозицію та висунув альтернативу – заморозку збагачення урану на значно коротший термін, менше 10 років.Саме розбіжності щодо тривалості обмежень стали однією з головних причин, чому сторони поки не змогли досягти угоди.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

