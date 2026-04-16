США вичерпали запаси зброї? Трамп залучив автогігантів до ВПК

Пентагон оцінив нестачу озброєнь і розпочав переговори з автоконцернами щодо виробництва боєприпасів і техніки

США розпочали переговори з великими промисловими компаніями щодо залучення їхніх потужностей до виробництва озброєння на тлі виснаження оборонних запасів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Wall Street Journal.

Американські оборонні чиновники обговорюють із бізнесом можливість розширення виробництва боєприпасів і військової техніки за рахунок цивільної промисловості. Йдеться, зокрема, про компанії General Motors та Ford Motor.

Переговори мають попередній характер і охоплюють широкий спектр питань: від можливості швидкого перепрофілювання заводів до наявних бар’єрів у сфері контрактів і державних закупівель. У Вашингтоні також оцінюють, чи здатні цивільні виробники оперативно перейти на виконання оборонних замовлень.

У матеріалі зазначається, що причиною таких кроків стало виснаження запасів озброєння через тривалі конфлікти, зокрема війну в Україні та загострення на Близькому Сході. У Пентагоні вважають, що можливостей традиційних оборонних підрядників може бути недостатньо для швидкого нарощування виробництва.

До обговорень також залучили інші великі компанії, зокрема GE Aerospace та Oshkosh Corporation. В американському Міноборони підкреслюють, що головна мета ініціативи: оперативно розширити оборонно-промислову базу та забезпечити військову перевагу.

Цю ініціативу вже порівнюють із практикою часів Другої світової війни, коли автомобільні концерни масово переходили на виробництво військової техніки.

Очікується, що новий оборонний бюджет США, який може сягнути $1,5 трлн, передбачатиме значні інвестиції у виробництво боєприпасів і безпілотників.

