Хто потрапляє до війська у 2026 році: комбриг склав портрет мобілізованого

Новобранцям не все дається легко, проте вони тренуються, щоб бути готовими до боїв

Більшість новобранців – це чоловіки 50+, які часто мають проблеми зі здоров’ям

Типовий новоприбулий боєць у 2026 році – це чоловік старшого віку з багажем хронічних хвороб, який, попри фізичний біль, готується до боїв. Про реалії поповнення в лавах ЗСУ розповів командир 5-ї окремої важкої механізованої бригади (ОВМБР), підполковник Руслан Габінет із позивним Граніт. Як інформує «Главком», своїми спостереженнями військовий поділився у інтерв’ю «Радіо «Свобода».

За словами комбрига, чий підрозділ зараз тримає оборону на гарячому Покровському напрямку, молоді у поповненні вкрай мало. Більшість новобранців – це чоловіки 50+, які часто мають проблеми зі спиною, колінами чи руками.

«Це старший чоловік із певними захворюваннями, який, можливо, «русифікований», як кажуть, але вже приймає як даність, що потрапив у військо, і готується, навчається. Не все йому дається легко... але він усе одно тренується», – зазначає «Граніт».

Підполковник Габінет наголошує: стан здоров’я є проблемним практично у кожного – як у добровольців першої хвилі, так і у тих, кого привозять із ТЦК. Проте критичним є не стільки стан суглобів, скільки внутрішня готовність воювати.

Командир навів приклад, коли двоє чоловіків з однаковими діагнозами поводяться по-різному: один прикривається довідкою, а інший – іде на позиції.

«У мене в батальйоні були воїни 60-62 років, які стояли на позиціях, самостійно переводилися з підрозділів забезпечення. Казали: «Я хочу, я піду». Ти дивишся і думаєш: «Ну, діду, не треба, давайте в забезпечення». А він: «Ні, я готовий». І вони дуже гідно виконували завдання», – ділиться досвідом підполковник.

Руслан Граніт Габінет – досвідчений бойовий офіцер. Він брав участь в обороні Торецька та Бахмута. У 2022 році прийняв командування батальйоном прямо під час боїв за Майорськ після поранення комбата і зумів втримати позиції. З початку 2025 року він очолює 5-ту ОВМБР, яка нині виконує завдання на одній з найважчих ділянок фронту.

Наприкінці березня Міністерство оборони вперше представило комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нариси свого бачення реформи мобілізації. Член комітету від «Слуги народу» Єгор Чернєв розкрив окремі деталі цієї концепції.

Раніше голова фракції «Слуга народу» та член комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія заявив, що процес оновлення законодавства щодо мобілізації в Україні перебуває на завершальному етапі. Невдовзі нові правила будуть представлені народним депутатам та громадськості.

До слова, очільник Офісу президента Кирило Буданов розповів, що упродовж останніх пів року Україна виконує мінімальний план мобілізації.

За словами Буданова, труднощі з мобілізацією виникають, але вони закономірні та є наслідком тривалої війни в Україні. «Проблеми з набором людей на війну, після того як війна триває вже 12,5 років, – це абсолютно закономірний розвиток подій», – вважає він.