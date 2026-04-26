Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Хто потрапляє до війська у 2026 році: комбриг склав портрет мобілізованого

glavcom.ua
Новобранцям не все дається легко, проте вони тренуються, щоб бути готовими до боїв
фото з відкритих джерел

Більшість новобранців – це чоловіки 50+, які часто мають проблеми зі здоров’ям

Типовий новоприбулий боєць у 2026 році – це чоловік старшого віку з багажем хронічних хвороб, який, попри фізичний біль, готується до боїв. Про реалії поповнення в лавах ЗСУ розповів командир 5-ї окремої важкої механізованої бригади (ОВМБР), підполковник Руслан Габінет із позивним Граніт. Як інформує «Главком», своїми спостереженнями військовий поділився у інтерв’ю «Радіо «Свобода».

За словами комбрига, чий підрозділ зараз тримає оборону на гарячому Покровському напрямку, молоді у поповненні вкрай мало. Більшість новобранців – це чоловіки 50+, які часто мають проблеми зі спиною, колінами чи руками.

«Це старший чоловік із певними захворюваннями, який, можливо, «русифікований», як кажуть, але вже приймає як даність, що потрапив у військо, і готується, навчається. Не все йому дається легко... але він усе одно тренується», – зазначає «Граніт».

Підполковник Габінет наголошує: стан здоров’я є проблемним практично у кожного – як у добровольців першої хвилі, так і у тих, кого привозять із ТЦК. Проте критичним є не стільки стан суглобів, скільки внутрішня готовність воювати.

Командир навів приклад, коли двоє чоловіків з однаковими діагнозами поводяться по-різному: один прикривається довідкою, а інший – іде на позиції.

«У мене в батальйоні були воїни 60-62 років, які стояли на позиціях, самостійно переводилися з підрозділів забезпечення. Казали: «Я хочу, я піду». Ти дивишся і думаєш: «Ну, діду, не треба, давайте в забезпечення». А він: «Ні, я готовий». І вони дуже гідно виконували завдання», – ділиться досвідом підполковник.

Руслан Граніт Габінет – досвідчений бойовий офіцер. Він брав участь в обороні Торецька та Бахмута. У 2022 році прийняв командування батальйоном прямо під час боїв за Майорськ після поранення комбата і зумів втримати позиції. З початку 2025 року він очолює 5-ту ОВМБР, яка нині виконує завдання на одній з найважчих ділянок фронту.

Наприкінці березня Міністерство оборони вперше представило комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нариси свого бачення реформи мобілізації. Член комітету від «Слуги народу» Єгор Чернєв розкрив окремі деталі цієї концепції.

Раніше голова фракції «Слуга народу» та член комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія заявив, що процес оновлення законодавства щодо мобілізації в Україні перебуває на завершальному етапі. Невдовзі нові правила будуть представлені народним депутатам та громадськості.

До слова, очільник Офісу президента Кирило Буданов розповів, що упродовж останніх пів року Україна виконує мінімальний план мобілізації.

За словами Буданова, труднощі з мобілізацією виникають, але вони закономірні та є наслідком тривалої війни в Україні. «Проблеми з набором людей на війну, після того як війна триває вже 12,5 років, – це абсолютно закономірний розвиток подій», – вважає він.

Читайте також:

Теги: війна Україна чоловік мобілізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські війська знову кинули у самовбивчий штурм іноземних найманців
ЗСУ ліквідували ще одного громадянина Кенії, який воював на боці Росії – розвідка
23 квiтня, 11:52
Відкриття Ормузької протоки не запустить швидке здешевлення палива
Відкриття Ормузької протоки не зупинить кризу: ринок палива отримав прогноз
17 квiтня, 12:44
Удар по Дніпру, візит Зеленського до Берліна. Головне за 14 квітня 2026 року
Удар по Дніпру, візит Зеленського до Берліна. Головне за 14 квітня 2026 року
14 квiтня, 21:05
Орбан побудував свою кампанію на ненависті до України та критиці Брюсселю. Ця ставка не спрацювала
Поразка «Фідес». Чи посадять Орбана?
13 квiтня, 11:45
Іран розколов MAGA і самого Трампа
Війна в Ірані розколола союзників Трампа
10 квiтня, 15:55
Нині політика стає продовженням війни іншими засобами
Парадокс: Росія могла досягти більшого без війни
7 квiтня, 13:13
За словами президента України, Сили оборони позбавили окупантів можливості контролювати ситуацію на фронті
Зміни в системі контрактів та реагування на СЗЧ. Зеленський дав завдання Федорову
3 квiтня, 17:46
МОН встановило обов’язковий рівень англійської для держслужбовців і керівників закладів освіти
Без англійської не допустять? МОН встановило нові вимоги для держслужбовців
2 квiтня, 12:08
Пошкоджений Росією будинок на пл. Соборній
Атака на Львів 24 березня: влада повідомила про стан постраждалих
27 березня, 19:17

Суспільство

Хто потрапляє до війська у 2026 році: комбриг склав портрет мобілізованого
Хто потрапляє до війська у 2026 році: комбриг склав портрет мобілізованого
Чорнобильська АЕС у великих боргах перед Пенсійним фондом. Ексклюзив «Главкома» (документ)
Чорнобильська АЕС у великих боргах перед Пенсійним фондом. Ексклюзив «Главкома» (документ)
Серце воїна зупинилося за кілька днів до омріяної відпустки. Згадаймо Ігоря Круглика
Серце воїна зупинилося за кілька днів до омріяної відпустки. Згадаймо Ігоря Круглика
Чорнобильська катастрофа: як це сталося 40 років тому
Чорнобильська катастрофа: як це сталося 40 років тому
26 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
26 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
Місячний календар на травень 2026: дати нового та повного Місяця
Місячний календар на травень 2026: дати нового та повного Місяця

Новини

В Україні дощі з грозами: погода на 26 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
Вчора, 19:57
Яремчук дублем доклався до перемоги «Ліона» в чемпіонаті Франції
Вчора, 17:58
Грав у Росії та НБА. Що відомо про нового героя «Холостяка» Кравцова
Вчора, 15:55
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 25 квітня 2026
Вчора, 05:59
Мале дербі Львова завершилося масовою бійкою футболістів
24 квiтня, 22:15

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua