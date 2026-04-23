ЄС запровадив санкції проти ексчемпіона світу з боксу, який незаконно відвідував Луганщину

Чудінов (ліворуч) на початку жовтня 2024 року незаконно відвідував кілька міст окупованої Луганської області

Боксер Чудінов брав участь в пропагандистському заході з українськими дітьми

Євросоюз запровадив санкції проти ексчемпіона світу за версією WBA у суперсередній вазі Федора Чудінова. Про це йдеться в ухвалі Ради ЄС, інформує «Главком».

Чудінов на початку жовтня 2024 року незаконно відвідував кілька міст окупованої Луганської області.

Крім нелегального перетину державного кордону України, Чудінов ще й відзначився участю в пропагандистському заході з українськими дітьми. Зокрема, він провів «майстер-класи», які містили явні елементи індоктринації та «перевиховання» українських дітей в окупованих Старобільську та Луганську.

Ці заходи були організовані підсанкційними російськими організаціями – заснованим диктатором Володимиром Путіним рухом «Народний фронт» та організацією «Здоровое отечество», які помічені українськими спецслужбами та західними санкційними інституціями в участі у викраденні українських дітей.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.