ЄС запровадив санкції проти ексчемпіона світу з боксу, який незаконно відвідував Луганщину

Чудінов (ліворуч) на початку жовтня 2024 року незаконно відвідував кілька міст окупованої Луганської області

Боксер Чудінов брав участь в пропагандистському заході з українськими дітьми

Євросоюз запровадив санкції проти ексчемпіона світу за версією WBA у суперсередній вазі Федора Чудінова. Про це йдеться в ухвалі Ради ЄС, інформує «Главком».

Чудінов на початку жовтня 2024 року незаконно відвідував кілька міст окупованої Луганської області. 

Крім нелегального перетину державного кордону України, Чудінов ще й відзначився участю в пропагандистському заході з українськими дітьми. Зокрема, він провів «майстер-класи», які містили явні елементи індоктринації та «перевиховання» українських дітей в окупованих Старобільську та Луганську. 

Ці заходи були організовані підсанкційними російськими організаціями –  заснованим диктатором Володимиром Путіним рухом «Народний фронт» та організацією «Здоровое отечество», які помічені українськими спецслужбами та західними санкційними інституціями в участі у викраденні українських дітей. 

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.

Читайте також

Фінляндія долучилася до угоди для запуску Спецтрибуналу проти Росії
Фінляндія долучилася до угоди для запуску Спецтрибуналу проти Росії
Сьогодні, 13:04
Зюганов сказав, що його партія «робить усе» для підтримки стратегії Путіна
Головний комуніст Росії панікує: Путін веде країну до революції
Вчора, 22:07
У квітні Росія була змушена суттєво скоротити видобуток нафти
Нафтова криза в РФ: видобуток впав до історичного мінімуму
Вчора, 13:57
Тайсон Ф'юрі перебуває в пошуку опонента для нового бою
Ф'юрі хоче трилогію. Британський боксер готовий провести ще один бій з Усиком
15 квiтня, 10:57
Андронов розкритикував рівень російського футболу
«Сльози і катастрофа». Коментатор з РФ – про повернення російського футболу на міжнародну арену
11 квiтня, 12:28
Новоросійськ відновив експорт нафти після ударів ЗСУ
Дрони зупинили, але ненадовго. РФ відновила експорт нафти: деталі
10 квiтня, 20:04
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
6 квiтня, 09:53
Кількість похованих росіян просто вражає
«Просто а*ереть! Ни конца, ни края!» Росіянин зафільмував цвинтар «героїв СВО» (відео)
1 квiтня, 14:25
Наприкінці зустрічі Рубіо та Каллас коротко поспілкувалися, намагаючись знизити напруження
Axios: між Рубіо та Каллас розгорілась суперечка на G7 через війну в Україні
28 березня, 05:45

Новини

ЄС запровадив санкції проти ексчемпіона світу з боксу, який незаконно відвідував Луганщину
ЄС запровадив санкції проти ексчемпіона світу з боксу, який незаконно відвідував Луганщину
Борчиня з Бахмута за один день перемогла росіянку і білоруску на Чемпіонаті Європи
Борчиня з Бахмута за один день перемогла росіянку і білоруску на Чемпіонаті Європи
«Шахтар» дотиснув «Зорю» і зміцнив своє лідерство в Прем'єр-лізі
«Шахтар» дотиснув «Зорю» і зміцнив своє лідерство в Прем'єр-лізі
Снігур без шансів програла експершій ракетці світу і залишила турнір у Мадриді
Снігур без шансів програла експершій ракетці світу і залишила турнір у Мадриді
«Намагаються з народу здерти зайве». Експрезидент «Спартака» поскаржився на податки в Росії
«Намагаються з народу здерти зайве». Експрезидент «Спартака» поскаржився на податки в Росії
Дворазовий чемпіон Олімпіади-2026 повернеться у біатлон
Дворазовий чемпіон Олімпіади-2026 повернеться у біатлон

Новини

Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Сьогодні, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Вчора, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Вчора, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Вчора, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
21 квiтня, 21:30

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
