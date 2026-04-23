Буданов зробив заяву про територіальні поступки України

За словами Буданова, ситуація з переговорами між США та Іраном впливає на інтенсивність перемовин щодо України

Керівник Офісу президента України, генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив, що прагнення до миру – це здоровий глузд, а не прояв слабкості, та ніхто в Україні не піде на те, щоб визнати втрату української території. Про це він сказав під час 18-го щорічного Київського безпекового форуму, інформаційним партнером якого виступає «Главком», на тему «Морок чи світанок: чи є світло попереду?».

Відповідаючи на питання, чи є президент США Дональд Трамп сильним союзником, Буданов назвав Америку стратегічним союзником України. «Ми вважаємо США стратегічним союзником. Я сподіваюсь, що вони так само дивляться на нас», – сказав він.

За словами Буданова, ситуація з переговорами між США та Іраном впливає на інтенсивність перемовин щодо України. «Але ми чекаємо їх (перемовників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, – «Главком») в Києві. Це відома всім інформація. І я думаю, що все ж таки це станеться», – наголосив він.

Водночас керівник Офісу президента вважає, що переговорний процес з його чутливими аспектами не має розголошуватися. Також Буданов зазначив, що «прагнення до миру – це здоровий глузд, а не прояв слабкості».

«Умови досягнення миру можуть бути абсолютно різними. Ніхто, думаю, в Україні не піде на те, щоб визнати втрату навіть міліметра нашої території. У цьому я абсолютно певен. Те, що ми не дійшли згоди, це теж відома всім інформація. Але для цього й існує цей процес. Він може досягти або не досягти своєї мети. Це теж нормальна ситуація. Ми готові до будь-якого розвитку подій. Якщо будемо сильними, це дасть нам, як то кажуть, маневр у цій ситуації. Якщо будемо слабкими, нам будуть диктувати умови», – вважає генерал-лейтенант.

Київський безпековий форум (Kyiv security forum, KSF) – щорічна міжнародна подія, започаткована у 2007 році за ініціативи Фонду «Відкрий Україну» (Open Ukraine) Арсенія Яценюка.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на відновлення переговорів у тристоронньому форматі, наголосивши на готовності України до зустрічей у будь-який момент і на будь-якому майданчику, за винятком РФ та Білорусі.