Втрати Росії. Де ворог зможе набрати резерви

Окупанти вже визнали офіційно більше п'яти тисяч смертей своїх солдат

Мовою оригіналу

Небольшой психологический рубеж – 5К убитых.

По состоянию на 26 июля группа ИС зафиксировала имена 5001 российского оккупанта, которого в самой России публично похоронили или официально признали уничтоженным.

Подчёркиваю – это только то, что видно по открытым российским источникам и чётко привязано к региону. Коллеги насчитали ещё порядка 70 человек, которых в России официально признали уничтоженными, но есть вопросы с местом похорон.

Похоронки официально зафиксированы в 2572 населённых пунктах.

В частности, сегодня губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о «гибели в ходе специальной военной операции» сразу 12 бойцов Росгвардии из региона.

Это одно из крупнейших (если не самое крупное) одномоментное официальное (!) признание потерь в регионах с 24.02. Обычно признают 1–5 за раз. Более того – через время сообщения удаляют.

Всего с Сахалина и Курильских островов уже уничтожено 47 человек. Как чисто технически им могли угрожать бендеровцы и «фашисты» – загадка.

Учитывая 1) «безвести пропавших» и 2) похороненных непублично (соотношение в регионах отличается в разы, тайно хоронят в 3–7 раз больше, чем открыто), даже по самым скромным подсчётам безвозвратные потери российских войск составляют 25+К человек.

Если добавить к этому жителей ОРДЛО и разного рода наёмников (их просто не считают), можно прикинуть число людей, которых погубил Путин с той стороны.

Лидируют по числу официально признанных трупов:

Республика Дагестан – 251

Бурятия – 215

Краснодарский край – 179

Башкортостан – 165

Волгоградская область – 155

Чечня – 131

Забайкалье – 126

Оренбургская область – 128

Челябинская область – 117

Ростовская область – 110

Северная Осетия – 113

Саратовская область – 106

Алтайский край – 105

Пермский край – 105

Татарстан – 103

Свердловская область – 103

Для сравнения:

Москва – 15

СПб – 34

Севастополь – 50

Есть несколько городов, которые балансируют около отметки 50 – Улан–Удэ, Кострома, Рязань, Волгоград, Псков ...

Итого: уже 16 регионов признали более 100 убитых, но Москва по–прежнему практически не воюет.

Визнані окупантами втрати sprotyv.info

Собирать резервы Кремлю всё сложнее. Поэтому чаще звучат сигналы о наёмниках из Центральной Азии. Наверняка будут пытаться рекрутировать белорусов.