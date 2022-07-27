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Олексій Копитько радник Міністра оборони

Втрати Росії. Де ворог зможе набрати резерви

Сьогодні, 13:49 glavcom.ua
Скільки реально загарбників загинуло в Україні досі важко підрахувати
фото: ЗСУ

Окупанти вже визнали офіційно більше п'яти тисяч смертей своїх солдат

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Небольшой психологический рубеж – 5К убитых.

По состоянию на 26 июля группа ИС зафиксировала имена 5001 российского оккупанта, которого в самой России публично похоронили или официально признали уничтоженным.

Подчёркиваю – это только то, что видно по открытым российским источникам и чётко привязано к региону. Коллеги насчитали ещё порядка 70 человек, которых в России официально признали уничтоженными, но есть вопросы с местом похорон.

Похоронки официально зафиксированы в 2572 населённых пунктах.

В частности, сегодня губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о «гибели в ходе специальной военной операции» сразу 12 бойцов Росгвардии из региона.

Это одно из крупнейших (если не самое крупное) одномоментное официальное (!) признание потерь в регионах с 24.02. Обычно признают 1–5 за раз. Более того – через время сообщения удаляют.

Всего с Сахалина и Курильских островов уже уничтожено 47 человек. Как чисто технически им могли угрожать бендеровцы и «фашисты» – загадка.

Учитывая 1) «безвести пропавших» и 2) похороненных непублично (соотношение в регионах отличается в разы, тайно хоронят в 3–7 раз больше, чем открыто), даже по самым скромным подсчётам безвозвратные потери российских войск составляют 25+К человек.

Если добавить к этому жителей ОРДЛО и разного рода наёмников (их просто не считают), можно прикинуть число людей, которых погубил Путин с той стороны.

Лидируют по числу официально признанных трупов:

  • Республика Дагестан – 251
  • Бурятия – 215
  • Краснодарский край – 179
  • Башкортостан – 165
  • Волгоградская область – 155
  • Чечня – 131
  • Забайкалье – 126
  • Оренбургская область – 128
  • Челябинская область – 117
  • Ростовская область – 110
  • Северная Осетия – 113
  • Саратовская область – 106
  • Алтайский край – 105
  • Пермский край – 105
  • Татарстан – 103
  • Свердловская область – 103
  • Для сравнения:
  • Москва – 15
  • СПб – 34
  • Севастополь – 50

Есть несколько городов, которые балансируют около отметки 50 – Улан–Удэ, Кострома, Рязань, Волгоград, Псков ...

Итого: уже 16 регионов признали более 100 убитых, но Москва по–прежнему практически не воюет.

Визнані окупантами втрати
Визнані окупантами втрати
sprotyv.info

Собирать резервы Кремлю всё сложнее. Поэтому чаще звучат сигналы о наёмниках из Центральной Азии. Наверняка будут пытаться рекрутировать белорусов.

Теги: пропаганда росія окупанти смерть війна

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Олексій Копитько

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