Втрати Росії. Де ворог зможе набрати резерви
Окупанти вже визнали офіційно більше п'яти тисяч смертей своїх солдат
Мовою оригіналу
Небольшой психологический рубеж – 5К убитых.
По состоянию на 26 июля группа ИС зафиксировала имена 5001 российского оккупанта, которого в самой России публично похоронили или официально признали уничтоженным.
Подчёркиваю – это только то, что видно по открытым российским источникам и чётко привязано к региону. Коллеги насчитали ещё порядка 70 человек, которых в России официально признали уничтоженными, но есть вопросы с местом похорон.
Похоронки официально зафиксированы в 2572 населённых пунктах.
В частности, сегодня губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о «гибели в ходе специальной военной операции» сразу 12 бойцов Росгвардии из региона.
Это одно из крупнейших (если не самое крупное) одномоментное официальное (!) признание потерь в регионах с 24.02. Обычно признают 1–5 за раз. Более того – через время сообщения удаляют.
Всего с Сахалина и Курильских островов уже уничтожено 47 человек. Как чисто технически им могли угрожать бендеровцы и «фашисты» – загадка.
Учитывая 1) «безвести пропавших» и 2) похороненных непублично (соотношение в регионах отличается в разы, тайно хоронят в 3–7 раз больше, чем открыто), даже по самым скромным подсчётам безвозвратные потери российских войск составляют 25+К человек.
Если добавить к этому жителей ОРДЛО и разного рода наёмников (их просто не считают), можно прикинуть число людей, которых погубил Путин с той стороны.
Лидируют по числу официально признанных трупов:
- Республика Дагестан – 251
- Бурятия – 215
- Краснодарский край – 179
- Башкортостан – 165
- Волгоградская область – 155
- Чечня – 131
- Забайкалье – 126
- Оренбургская область – 128
- Челябинская область – 117
- Ростовская область – 110
- Северная Осетия – 113
- Саратовская область – 106
- Алтайский край – 105
- Пермский край – 105
- Татарстан – 103
- Свердловская область – 103
- Для сравнения:
- Москва – 15
- СПб – 34
- Севастополь – 50
Есть несколько городов, которые балансируют около отметки 50 – Улан–Удэ, Кострома, Рязань, Волгоград, Псков ...
Итого: уже 16 регионов признали более 100 убитых, но Москва по–прежнему практически не воюет.
Собирать резервы Кремлю всё сложнее. Поэтому чаще звучат сигналы о наёмниках из Центральной Азии. Наверняка будут пытаться рекрутировать белорусов.
Коментарі — 0