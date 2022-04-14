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    Думки вголос

    Як українці можуть нанести шкоду власній армії

    • Олексій Копитько

      радник Міністра оборони

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Треба добре розбиратися в ситуації, аби робити адекватні висновки - Як українці можуть нанести шкоду власній армії
    Треба добре розбиратися в ситуації, аби робити адекватні висновки
    фото з відкритих джерел

    Треба думати, навіть перед публікацією коментаря в соцмережах

    Мовою оригіналу

    В сети целая толпа добрых людей регулярно требует от украинского военно-политического руководства что-то там признать и «официально заявить».

    Друзья, безотносительно конкретной ситуации примите как факт. Только само военно-политическое руководство определит, что признавать, а что – нет. Что ВЫГОДНО заявлять и признавать, исходя из обстановки, а что нет. Когда и если.

    На войне надо делать то, что выгодно для обороны, что усиливает наши позиции, даёт инструменты нашим воинам, защищает их.

    Когда общественное давление сужает манёвр руководства страны и командования армии – это прямой вред.

    А вдруг какой-то объект был поражён не той системой, которая, как принято считать, не финансировалась? А чем-то таким, чего у нас в принципе быть не может? Или использовался комплекс инструментов. А вы создаёте ненужные ожидания и подталкиваете к неуместным заявлениям.

    А вдруг это повод для России задуматься, что боезапас может взорваться в самом неожиданном месте?

    Также стоит помнить, что от криков «ЗСУ обстреляли Белгород!» больше вздрагивают не в Москве. А в тех столицах, где принимается решение – давать нам дольнобойное оружие? Или ограничиться сапёрными лопатками, чтобы наши воины героически умирали в рукопашных схватках.

    Часто решения о выделении нам оружия принимают хрупкие политические коалиции, на которые запугиванием и пряниками воздействует Россия. В ряде стран вопрос выделения нам оружия может стать причиной как минимум правительственного кризиса. Зважайте.

    Поэтому граждане могут что-то заявлять в фейсбуках (желательно – с умом), но понуждать к публичным заявлениям тех, кто борется за нужные для страны решения – это лишнее.

    Иногда скрыть детали удачной операции гораздо важнее, чем неудачной.

    Джерело: блог Олексія Копитько

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна українці Україна окупація #stoprussia
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    Як українці можуть нанести шкоду власній армії