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    Думки вголос

    «Зрада» з бронежилетами. Що відбувається насправді

    • Олексій Копитько

      радник Міністра оборони

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Резніков та Залужний показують приклад справжньої взаємодії - «Зрада» з бронежилетами. Що відбувається насправді
    Резніков та Залужний показують приклад справжньої взаємодії
    фото з відкритих джерел

    Міноборони та Генштаб ЗСУ абсолютно довіряють один одному

    Мовою оригіналу

    Не хотел комментировать, вообще не до этого сегодня, но придётся. Ибо много адекватных людей повелись на интриги проходимцев и пишут тревожные смски.

    Первое. В чём суть

    Можете проверить: министр обороны Алексей Резников в момент назначения и позже (многократно) заявлял, что одной из главных целей является прекращение/недопущение конфликтов между Минобороны и Генштабом ЗСУ.

    Ибо отсутствие грызни между этими двумя структурами сразу добавляет обороне страны +1000 к броне и боевой мощи. А сотрудничество +10000.

    Синергия МО и ГШ была и остаётся главнейшим приоритетом

    Вы без труда найдёте в сети десятки комментариев разных лиц (военных, волонтёров, политиков…), которые подтвердят – такого взаимодействия не было никогда. И Минобороны от этой цели не отступит.

    (Убеждён: именно реальная совместная работа МО+ГШ добавляет уверенности партнёрам. Например, они видят, что НА ВСЕ значимые мероприятия с участием иностранцев министр или его замы приглашают профильных коллег из ЗСУ и формируется общая позиция).

    Это категорически не нравится существам, которые живут с конфликтов. Как тараканы и клопы в щелях. Нет конфликтов – они не нужны вообще либо их влияние стремится к нулю. Потому что они больше ничего не умеют.

    Количество этих паразитов немалое, они опытные и изворотливые. Сейчас они всеми силами пытаются выстроить картинку «плохое Минобороны против хороших ЗСУ».

    Получается с трудом, ведь Минобороны не отвечает на провокации, а делает свою работу

    Поэтому упомянутые существа переходят к откровенному вранью. Например, враньём является то, что Минобороны отвечает за логистику. Любой желающий с доступом в интернет может без труда выяснить, в какой структуре находятся Силы логистики и кому подчиняется Командование Сил логистики. Грубо искажать и сеять подозрения в «перекладывании ответственности» на пустом месте – это как-то совсем мелко.

    Кстати, профильные структуры МО работают в эффективном творческом союзе с Силами логистики и высоко ценят труд коллег. Потому что организация логистики для воюющей армии под ракетными обстрелами – это реально непростой труд на всех этапах.

    В обеспечении армии всем (от оружия до носков) задача Минобороны – притащить на склад (из-за границы, от внутреннего поставщика). Министерство не раздаёт форму и бронежилеты непосредственно бойцам, не передаёт танки и снаряды в боевые части. У МО есть чёткие полномочия, о которых вруны прекрасно осведомлены.

    Единственная цель этих врунов – устроить склоку и разжечь конфликт там, где его нет. Тогда у них появится пища и место под солнцем

    Второе. Факты

    Назвать абсолютные цифры в обобщённым виде нельзя, попытаюсь объяснить с помощью части абсолютных и относительных.

    В прошлый четверг на брифинге заместитель министра обороны Ганна Маляр озвучила, что за неделю со 2 по 8 июня Минобороны передало ЗСУ более 21 тысячи бронежилетов. И тогда же анонсировала, что в ближайшие 5 дней будет поставлено ещё МИНИМУМ 19 тыс.

    В период с 8 по 15 июня, (т.е. за 7 дней) Минобороны уже передало ЗСУ (официально, под учёт) более 30 тыс. бронежилетов (точная цифра больше, потому что работа идёт круглосуточно и до вечера будут новые показатели).

    Итого за две недели Минобороны передало ЗСУ более 50 000 (пятидесяти тысяч) бронежилетов

    Ещё раз – только за две последних недели. Можете самостоятельно пересчитать это в бригады/батальоны.

    Подчёркиваю: это не планы, не контракты – это уже переданное на склады под учёт. Средняя цифра по дням может варьироваться, потому что, например, сейчас по стране движется в сторону складов ещё нное количество бронежилетов, но мы их не считаем. Потому что они ещё официально не учтены.

    А теперь относительные цифры

    Минобороны видит по структуре выплат, сколько людей принимает участие в боевых действиях (хотя бы один день). Предположим, что кого-то не учли, но это какой-то небольшой процент (компенсируется тем, что учли лишних).

    Так вот.

    С 24 февраля и по настоящий момент только (!) по прямым контрактам Минобороны (!!!) в ЗСУ было передано больше бронежилетов, чем воинов, на которых были выписаны боевые приказы/распоряжения. Можете прикинуть, сколько это.

    А ведь есть ещё непрямое участие, есть письма, на основании которых другие структуры ввозят бронежилеты для армии и т.д.

    Если суммировать всё, что прямо поставило Минобороны и что мы можем посчитать на основании официальных документов других структур, то в ЗСУ (с учётом ТРО) не должно быть ни одного человека, которому нужен бронежилет и у которого его нет. Есть те, кому бронежилеты в принципе не нужны (их десятки тысяч).

    Поэтому, даже если представить, что 24.02 в армии не было ни одного бронежилета вообще, то сейчас лишь Минобороны поставило столько, что можно обеспечить всех участников боевых действий

    А с учётом поставок волонтёров (в т.ч. тех, на которые давало документы Минобороны) все воюющие или потенциально готовящиеся идти в бой должны быть обеспечены с запасом.

    Почему возникают вопросы? Откуда берутся голі-босі? Тут три основных обстоятельства.

    Первое. Есть ситуации, когда командиры низового и среднего звена не подают потребы вверх по команде. По разным причинам. Они говорят личному составу «покупайте сами, трясите волонтёров».

    Это было оправдано в марте, в апреле. Тогда действительно многого остро не хватало, и волонтёры вместе с простыми гражданами помогли вывезти. За что Минобороны не устаёт благодарить.

    Но когда говорят, что бронежилетов нет в июне – это действительно повод разобраться.

    Второе. У меня есть чёткое понимание, почему ряд лиц откровенно раскручивает истерику по поводу голих-босих именно сейчас.

    Для них это последний шанс.

    Дело в том, что Вячеслав Шаповалов и его люди действительно совершили неслабый такой подвиг: несмотря на крики идиотов и дикое противодействие России они смогли выстроить ритм поставок. Причём в таком виде, что накопительный эффект от этих поставок создаёт необходимый запас прочности. Главное – потихоньку расчехляются отечественные производители.

    Если не случится ничего сверхвыдающегося, то через месяца полтора тема бронежилетов вообще исчезнет. Из неё нельзя будет выжать больше ни капли негатива

    Мой личный прогноз: если нынешний ритм удастся выдержать ещё пару месяцев, то по всем основным позициям обеспечения будет запас прочности.

    Подлость наездов состоит в том, что Минобороны не может себе позволить фотографировать фуры с бронежилетами или склады так, чтобы показать весь масштаб. Есть риски, на фоне которых вопли лгунов не имеют никакого значения.

    И третье, важное. Через три месяца войны немного изменился характер работы Минобороны. Если в первые месяцы нужно было тушить все пожары одновременно, то сейчас многое уже настроено. А это значит – стало больше времени на анализ. И вот анализ начал показывать удивительные вещи, просто магического характера.

    По ряду историй уже запущены проверки. А злодеи ведь опытные, они издали распознают беду. Чует моё сердце, что в ближайшее время вы услышите истошные крики, как Минобороны кого-то «дискредитирует» или «ущемляет».

    Поэтому.

    Выставляйте простой фильтр. Если некое словесное построение навязывает вам мысль, что Минобороны – это недружественное к армии образование, перед вами верный признак злого намерения либо заблуждений.

    Самое гнилое в этой ситуации то, что «угнетаемые» паразиты прикрываются теми, кто воюет и отдаёт свои жизни за страну…

    Но нам по-прежнему своє робити.

    Джерело: блог Олексія Копитько

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    Теги: росія окупанти ЗСУ НАТО Міноборони війна Україна Олексій Резніков окупація #stoprussia
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    «Зрада» з бронежилетами. Що відбувається насправді