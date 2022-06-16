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    Політика

    Литовські бронетранспортери вже на фронті – міністр

    Бронетранспортер M113 - Литовські бронетранспортери вже на фронті – міністр
    Бронетранспортер M113
    фото: Міністр національної оборони Литви

    Українські військові вже використовують литовські бойові машини

    До України з Литви прибули гусеничні бронетранспортери М113. Про це повідомив міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас.

    Бронетехніка залучається для потреб Сил оборони України у протистоянні повномасштабній агресії РФ.

    Нещодавно Литва передала Україні вантажівки та позашляховики у якості військово-технічної допомоги.

    Тоді міністр оборони Арвидас Анушаускас повідомив, що найближчим часом Сили оборони України отримають від литовців 20 гусеничних бронетранспортерів М113.

    Напередодні Литва офіційно визнала, що Росія депортує українців.

    Нагадаємо, Литва пропонує створити військово-морську коаліцію для деблокади портів у Чорному морі. Як повідомлялося, Литва повністю припинила імпорт усіх російських енергоресурсів.

    Як повідомлялося, сейм Литовської республіки одноголосно ухвалив рішення про визнання Росії державою-терористом.

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    Теги: росія окупанти міністр війна вантажівки машини військові Литва Україна окупація #stoprussia
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    Литовські бронетранспортери вже на фронті – міністр