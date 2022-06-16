Литовські бронетранспортери вже на фронті – міністр

Українські військові вже використовують литовські бойові машини

До України з Литви прибули гусеничні бронетранспортери М113. Про це повідомив міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас.

Бронетехніка залучається для потреб Сил оборони України у протистоянні повномасштабній агресії РФ.

M113 already reached the battlefield in to protect the lives of Ukrainian soldiers. #РазомДоПеремоги pic.twitter.com/2T3QoUR2dy — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 16, 2022

Нещодавно Литва передала Україні вантажівки та позашляховики у якості військово-технічної допомоги.

Тоді міністр оборони Арвидас Анушаускас повідомив, що найближчим часом Сили оборони України отримають від литовців 20 гусеничних бронетранспортерів М113.

Напередодні Литва офіційно визнала, що Росія депортує українців.

Нагадаємо, Литва пропонує створити військово-морську коаліцію для деблокади портів у Чорному морі. Як повідомлялося, Литва повністю припинила імпорт усіх російських енергоресурсів.

Як повідомлялося, сейм Литовської республіки одноголосно ухвалив рішення про визнання Росії державою-терористом.