Литовські бронетранспортери вже на фронті – міністр

До України з Литви прибули гусеничні бронетранспортери М113. Про це повідомив міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас.

Бронетехніка залучається для потреб Сил оборони України у протистоянні повномасштабній агресії РФ.

M113 already reached the battlefield in to protect the lives of Ukrainian soldiers. #РазомДоПеремоги pic.twitter.com/2T3QoUR2dy