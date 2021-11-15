МВС: Білорусь мусить забрати мігрантів, якщо ті прорвуться в Україну

Мігранти останні дні намагаються прорватися через польський кордон

Між Україною і Білоруссю діє угода про реадмісію з минулого року. Це значить, що нелегальні мігранти, які потрапили на їхню чи нашу територію з їхнього чи нашого боку можуть і повинні бути видворені назад. І та сторона, з якої вони прийшли, зобов’язана буде їх прийняти. Про це повідомив директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

Він уточнив, що раніше перед запланованим у Мінську і Москві початком нинішньої міграційної кризи з Польщею і Литвою Білорусь вийшла з такої ж угоди з ЄС шляхом голосування окремого закону у своєму парламенті.

«Це значить, що поки що принаймні зберігається юридична основа для недопущення на українському кордоні з РБ такої ж ситуації як у Польщі. Але готуватися треба все одно», – написав директор Департаменту комунікацій МВС.

Він нагадав, що Держприкордонслужба і МВС України вже мають успішний досвід подібного стримування на кордоні з Білоруссю, хоча і значно меншоі групи людей.

Зокрема, у вересні минулого 2020 року до тисячі прочан-хасидів хотіли потрапити в Україну з Білорусі на Чернігівщині через напрямок на пунктах пропуску Нова Гута – Нові Яриловичі попри введенні карантинні обмеження для святкування єврейського Нового року в Умані.

«Але вони тоді не намагалися прориватися лісами, їх не підганяли вперед білоруські прикордонники, які є неодмінною складовою КДБ РБ, і після кількох днів безуспішного таборування на трасі, вони повернулися геть», – відмітив речник МВС.

Водночас Шевченко зазначив, що в Україні кордон і на півночі, і на сході все одно потрібно терміново будувати, і виділяти на це ресурси.

За його інформацією, протяжність десяти найбільш небезпечних ділянок для масового перетину нелегалами з півночі становить 270 км із загалом 1 084 кілометрового кордону з Республікою Білорусь.

«Тільки щоб закрити ці 270 км бодай спіральними колючим дротом «Єгоза», треба 189 млн. грн. А все інженерне облаштування кордону з Білоруссю – 7 мільярдів гривень», – повідомив Шевченко.

Напередодні очільник МВС повідомив, що Україна може запровадити надзвичайний стан у прикордонних із Білоруссю областях. Міністр зазначив, що також на кордоні будуть збудовані тимчасові укріплення у тих місцях, де можлива масова присутність мігрантів.

Також Монастирський заявляв, що для кордонів України немає прямої загрози від мігрантів, які зараз перебувають на кордоні Білорусі та Польщі.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що Україна готується до різних сценаріїв розвитку ситуації на польсько-білоруському кордоні.

Як повідомляють польські прикордонники, лише протягом 13 листопада було зафіксовано 223 спроби незаконного перетину білорусько-польського кордону. Щодо 77 осіб було винесено рішення про видворення з Польщі. Також були дві силові спроби перетину кордону.

Читайте також:



