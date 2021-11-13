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    Плата за комуналку суттєво зросла й не думає зупинятись

    • Володимир Омелян

      Ексміністр інфраструктури

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    Економіку гаслами обдурити неможливо - Плата за комуналку суттєво зросла й не думає зупинятись
    Економіку гаслами обдурити неможливо
    ілюстрація з відкритих джерел

    Зростання заробітної плати ніяк не покриває дикий ріст цін на продовольчі і промислові товари

    Оскільки коментувати засідання РНБОУ, як і КВН, сенсу немає, то наведу нові дані Держстату, які стосуються кожного з нас.

    На відміну від Слуг Президента, з реальними цінами ми стикаємося щодня.

    У жовтні стрімко зросли ціни виробників промислової продукції. Це закономірна відповідь на підвищення цін на енергоносії і далі буде ще «веселіше».

    За інформацією Державної служби статистики ціни виробників промислової продукції України у жовтні 2021 року зросли на 17,5%.

    У річному вимірі (щодо аналогічного місяця минулого року) за підсумками жовтня 2021 року ціни в промисловості зросли більш ніж у 1,5 рази.

    Зростання заробітної плати ніяк не покриває дикий ріст цін на продовольчі і промислові товари.

    Більше того, влада так само вводить в оману, коли розповідає, що ціни в платіжках за комунальні послуги не виросли.

    У вересні 2020 році українцям було нараховано 8,3 млрд грн плати за комунальні послуги;

    У вересні 2021 року нараховано за ті ж послуги уже 11 млрд гривень.

    Зростання плати за комуналку упродовж року складає 32%

    Економіку гаслами обдурити неможливо.

    Якщо щось погане може трапитися – воно обов’язково відбудеться.

    Джерело: блог Володимира Омеляна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ціни статистика послуги влада
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    Плата за комуналку суттєво зросла й не думає зупинятись