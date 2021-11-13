Плата за комуналку суттєво зросла й не думає зупинятись

Зростання заробітної плати ніяк не покриває дикий ріст цін на продовольчі і промислові товари

Оскільки коментувати засідання РНБОУ, як і КВН, сенсу немає, то наведу нові дані Держстату, які стосуються кожного з нас.

На відміну від Слуг Президента, з реальними цінами ми стикаємося щодня.

У жовтні стрімко зросли ціни виробників промислової продукції. Це закономірна відповідь на підвищення цін на енергоносії і далі буде ще «веселіше».

За інформацією Державної служби статистики ціни виробників промислової продукції України у жовтні 2021 року зросли на 17,5%.

У річному вимірі (щодо аналогічного місяця минулого року) за підсумками жовтня 2021 року ціни в промисловості зросли більш ніж у 1,5 рази.

Зростання заробітної плати ніяк не покриває дикий ріст цін на продовольчі і промислові товари.

Більше того, влада так само вводить в оману, коли розповідає, що ціни в платіжках за комунальні послуги не виросли.

У вересні 2020 році українцям було нараховано 8,3 млрд грн плати за комунальні послуги;

У вересні 2021 року нараховано за ті ж послуги уже 11 млрд гривень.

Зростання плати за комуналку упродовж року складає 32%

Економіку гаслами обдурити неможливо.

Якщо щось погане може трапитися – воно обов’язково відбудеться.

Джерело: блог Володимира Омеляна

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