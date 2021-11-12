Від початку року Україна експортувала продовольства на рекордну суму

Попит на вітчизняну сільгосппродукцію суттєво зріс у світі

Основними споживачами української аграрної продукції залишаються країни Азії

За 9 місяців 2021 року аграрний експорт приніс Україні $18 млрд це на $2,6 млрд, або 17%, більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє старший науковий співробітник відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Богдан Духницький.

85% аграрної продукції, що ескортувалася, – зернові та олійні культури, олія, а також м’ясопродукти.

Основними ринками збуту залишаються чотири регіони – країни Азії, Європейського Союзу, Африки та СНД. Загалом на них припадає понад 97 % вартості українського експорту сільгосппродукції.

Позицію основного імпортера вітчизняної агропродукції традиційно утримують азійські країни, які за січень–вересень 2021 року закупили українського продовольства на $9,016 млрд.

Близько третини вітчизняного експорту сільгосппродукції – 30 % – припадає на країни Європейського Союзу. За 9 місяців 2021 року вони закупили українського продовольства на $5,417 млрд.

Обсяги експорту до країн Африки склали $2,327 млрд – 13 % від загального експорту аграрної продукції.

Країни СНД за 9 місяців 2021 року імпортували українського продовольства на $0,959 млрд, або 5 % від загального експорту аграрної продукції.

Рейтинг країн – імпортерів вітчизняної агропродукції очолив Китай. З початку нинішнього року ця країна закупила українського продовольства на $2,915 млрд.

Друге місце посідає Індія, яка імпортувала з України сільгосппродукції на $1,350 млрд. На третьому – Нідерланди, які з початку року закупили українських харчів на $1,203 млрд.

Зазначається, що основним драйвером зростання вітчизняної виручки від експорту сільгосппродукції у 2021 році є загальносвітовий тренд зі зростання цін на продовольство.

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